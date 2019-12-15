Субсидия в Украине: назван размер средней выплаты

Субсидии в Украине в ноябре 2019 года получили около трех миллионов человек. Этими государственными льготами воспользовались два миллиона людей. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Музыченко рассказал, что такие цифры говорят о том, что за два месяца этого года за субсидией обратились на 60% меньше граждан, чем за этот же период в прошлом году.

Средняя субсидия на одного человек на данный момент составляет около 800 гривен. Получатели льгот могут расчитывать на скидку в 20-25%.

"Средний размер льгот в ноябре – около 800 гривен на 1 человека, по субсидиям – больше 1200 гривен на одно домохозяйство. Больше случаев субсидий, потому что размер больше. Для получателей льгот небольшая скидка – 20-25%", - сказал он.

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Музыченко отметил, что на сегодняшний день платежки приходят в полном объеме относительно насчитанных и потребленных услуг. О размерах субсидий и льгот граждан будут информировать в SMS.

"Я обращаю внимание всех льготников, если вам не пришло SMS-уведомление, если вы не понимаете, насчитана или не начислена льгота, необходимо обратиться в службы соцзащиты населения для уточнения деталей", - сообщил чиновник.