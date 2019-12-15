Субсидія в Україні: названо розмір середньої виплати

Субсидії в Україні у листопаді 2019 року отримали близько трьох мільйонів чоловік. Цими державними пільгами скористалися два мільйони людей. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Музиченко розповів, що такі цифри говорять про те, що за два місяці цього року за субсидією звернулися на 60% менше громадян, ніж за цей же період в минулому році.

Середня субсидія на одну людину на даний момент становить близько 800 гривень. Одержувачі пільг можуть розраховувати на знижку в 20-25%.

"Середній розмір пільг в листопаді – близько 800 гривень на 1 людину, по субсидіях – більше 1200 гривень на одне домогосподарство. Більше випадків субсидій, тому що розмір більше. Для одержувачів пільг невелика знижка 20-25%", - сказав він.

Українцям уріжуть субсидії: людей чекає неприємний сюрприз

Музиченко зазначив, що на сьогоднішній день приходять платіжки в повному обсязі щодо нарахованих і спожитих послуг. Про розміри субсидій і пільг громадян будуть інформувати SMS.

"Я звертаю увагу всіх пільговиків, якщо вам не прийшло SMS-повідомлення, якщо ви не розумієте, нарахована або пільга не нарахована, необхідно звернутися до служби соцзахисту населення для уточнення деталей", - повідомив чиновник.