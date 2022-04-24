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"Стыдно быть русскими?" Россияне в Грузии маскируются под украинцев с помощью фломастеров

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 20:03
"Стыдно быть русскими?" Россияне в Грузии маскируются под украинцев с помощью фломастеров Коллаж РБК-Украина: россияне в Грузии рисуют на авто украинский флаг
Автор: Светлана Мащенко

В Грузии открыто недолюбливают россиян из-за вторжения войск РФ на территорию Украины. К чему только не прибегают граждане страны-агрессора, чтобы не пострадать от гнева грузинов.

Интересное фото появилось в Telegram-канале Bozhejakekonchene.

"Расиянцы в Грузии пытаются вот так вот избежать проблем с населением. На кого это рассчитано - неизвестно. А что такое? Стыдно быть русскими?" - говорится в подписи к фото.

На кадре видно, что на номер авто грубо нарисован сине-желтый флаг - то ли красками, то ли фломастерами.

Украинский флаг также разместили на торпеде Мерседеса.

&quot;Стыдно быть русскими?&quot; Россияне в Грузии маскируются под украинцев с помощью фломастеров

Фото: Bozhejakekonchene

А вот так встречают россиян в грузинских супермаркетах. На видео женщина, которая громко кричит: "Да, я русская! Слава России!". Она показывала на камеру неприличные жесты и скандалила.

Ранее мы писали, что грузинские добровольцы в Гостомеле у разбомбленной "Мрии" сожгли российский триколор.

Также сообщалось, что семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание.

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