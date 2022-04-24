"Соромно бути руськими?" Росіяни в Грузії маскуються під українців за допомогою фломастерів
В Грузії відкрито недолюблюють росіян через вторгнення військ РФ до території України. До чого тільки не вдаються громадяни країни-агресора, аби не постраждати від гніву грузинів.
Цікаве фото з'явилося в Telegram-каналі Bozhejakekonchene.
"Расіянці в Грузії намагаються отак от уникнути проблем з населенням. На кого це розраховано - невідомо. А що таке? Соромно бути руськими?" - говориться в підписі до фото.
На кадрі видно, що на номер авто грубо намальований синьо-жовтий прапор - чи то фарбами, чи то фломастерами.
Український прапор також розмістили на торпеді Мерседесу.
Фото: Bozhejakekonchene
А ось так зустрічають росіян в грузинських супермаркетах. На відео жіночка, яка гучно кричить: "Да, я русская! Слава России!". Вона показувала на камеру непристойні жести і скандалила.
Раніше ми писали, що грузинські добровольці в Гостомелі біля розбомбленої "Мрії" спалили російській триколор.
Також повідомлялося, що сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання.