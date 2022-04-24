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"Соромно бути руськими?" Росіяни в Грузії маскуються під українців за допомогою фломастерів

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Неділя 24 квітня 2022 20:03
"Соромно бути руськими?" Росіяни в Грузії маскуються під українців за допомогою фломастерів Колаж РБК-Україна: Росіяни в Грузії малюють на авто український прапор
Автор: Світлана Мащенко

В Грузії відкрито недолюблюють росіян через вторгнення військ РФ до території України. До чого тільки не вдаються громадяни країни-агресора, аби не постраждати від гніву грузинів.

Цікаве фото з'явилося в Telegram-каналі Bozhejakekonchene.

"Расіянці в Грузії намагаються отак от уникнути проблем з населенням. На кого це розраховано - невідомо. А що таке? Соромно бути руськими?" - говориться в підписі до фото.

На кадрі видно, що на номер авто грубо намальований синьо-жовтий прапор - чи то фарбами, чи то фломастерами.

Український прапор також розмістили на торпеді Мерседесу.

&quot;Соромно бути руськими?&quot; Росіяни в Грузії маскуються під українців за допомогою фломастерів

Фото: Bozhejakekonchene

А ось так зустрічають росіян в грузинських супермаркетах. На відео жіночка, яка гучно кричить: "Да, я русская! Слава России!". Вона показувала на камеру непристойні жести і скандалила.

Раніше ми писали, що грузинські добровольці в Гостомелі біля розбомбленої "Мрії" спалили російській триколор.

Також повідомлялося, що сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання.

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