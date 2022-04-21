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Семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 12:33
Семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание Коллаж РБК-Украина: Семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами
Автор: Светлана Мащенко

В Болгарии в одну из гостиниц заселилось две семьи из России, притворившись украинскими беженцами, да еще и на гуманитарную помощь. Они "разнесли" номер, после чего отправились вслед за "русским кораблем".

Видео появилось в Telegram Труха.

Эти семейства проживали в Варне, в отеле "Dahlia Garden", где устроили вечернее "веселье" с криками, матами, драками.

При этом в разговоре с соседями, одним сообщили, что из Запорожья, другим что из Николаева, третьим - из Кировограда.

Из-за буйного поведения к утру вызвали полицию. Тогда и выяснилось, что эти люди на самом деле из России. Он не только бесплатно жили, но и хотели получить гуманитарную помощь.

Номер они абсолютно разгромили. Очевидцы рассказали, что в номере были вырваны торшеры, розетки. На полу - пустые бутылки, остатки еды, чеки на крупные суммы покупок. По стенам номера и коридора разлита какая-то красная жидкость, похожая на томатный сок.

В итоге россиян выселили, а после выселения задержали.

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