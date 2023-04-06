Створювали 7 місяців. З'явилися фото унікального багі для українських воїнів "на нулі"

На базі Львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва розробили всюдихід - унікальне повнопривідне багі "ГУРКІТ", якому аналогів немає. Він використовуватиметься військовими "на нулі".

Що відомо про розробку всюдихода

Поки що машина створена в єдиному екземплярі. Над створенням цього авто працювали учні та вчителі училища протягом близько 7 місяців.

Унікальність цієї конструкції полягає в тому, що двигун у багі розташований посередині. Тобто тут ідеально розвантажена ходова частина, що дуже впливає на прохідність транспортного засобу.



"Також це багі тримісне, а одне місце може повністю становити, щоб було зручно при необхідності перевозити пораненого. Є зручний відсік для різного озброєння та дві точки для фіксації кулеметів", – розповів Тарас Януш, учень училища та один із розробників всюдихода.

Унікальний багі для бійців ЗСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Які переваги у багі

У всюдихода такі плюси:

центральне розташування двигуна;

низький центр важкості;

високий кліренс;

захищений бензобак;

відсутні передні та задні петлі кузова;

незалежна підвіска спереду та ззаду;

дискові гальма по колу;

висока прохідність;

вантажопідйомність;

маневреність (малий радіус розвороту);

можливість встановлення великої кількості обладнання;

швидкість посадки/висадки екіпажу;

простота в ремонті та конструкції;

можливість зміни та модифікації.

Зазначимо, що львівське училище комп'ютерних технологій та будівництва з початку повномасштабного вторгнення бере активну участь у допомозі ЗСУ та ВПО.