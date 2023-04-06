Створювали 7 місяців. З'явилися фото унікального багі для українських воїнів "на нулі"
На базі Львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва розробили всюдихід - унікальне повнопривідне багі "ГУРКІТ", якому аналогів немає. Він використовуватиметься військовими "на нулі".
Про унікальну машину розповіли на сайті Львівської міської ради.
Що відомо про розробку всюдихода
Поки що машина створена в єдиному екземплярі. Над створенням цього авто працювали учні та вчителі училища протягом близько 7 місяців.
Унікальність цієї конструкції полягає в тому, що двигун у багі розташований посередині. Тобто тут ідеально розвантажена ходова частина, що дуже впливає на прохідність транспортного засобу.
"Також це багі тримісне, а одне місце може повністю становити, щоб було зручно при необхідності перевозити пораненого. Є зручний відсік для різного озброєння та дві точки для фіксації кулеметів", – розповів Тарас Януш, учень училища та один із розробників всюдихода.
Унікальний багі для бійців ЗСУ (фото: city-adm.lviv.ua)
Які переваги у багі
У всюдихода такі плюси:
- центральне розташування двигуна;
- низький центр важкості;
- високий кліренс;
- захищений бензобак;
- відсутні передні та задні петлі кузова;
- незалежна підвіска спереду та ззаду;
- дискові гальма по колу;
- висока прохідність;
- вантажопідйомність;
- маневреність (малий радіус розвороту);
- можливість встановлення великої кількості обладнання;
- швидкість посадки/висадки екіпажу;
- простота в ремонті та конструкції;
- можливість зміни та модифікації.
Зазначимо, що львівське училище комп'ютерних технологій та будівництва з початку повномасштабного вторгнення бере активну участь у допомозі ЗСУ та ВПО.
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