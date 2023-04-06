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Створювали 7 місяців. З'явилися фото унікального багі для українських воїнів "на нулі"

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Четвер 06 квітня 2023 13:59
Створювали 7 місяців. З'явилися фото унікального багі для українських воїнів "на нулі" Багі для військових створили у Львові (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На базі Львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва розробили всюдихід - унікальне повнопривідне багі "ГУРКІТ", якому аналогів немає. Він використовуватиметься військовими "на нулі".

Про унікальну машину розповіли на сайті Львівської міської ради.

Що відомо про розробку всюдихода

Поки що машина створена в єдиному екземплярі. Над створенням цього авто працювали учні та вчителі училища протягом близько 7 місяців.

Унікальність цієї конструкції полягає в тому, що двигун у багі розташований посередині. Тобто тут ідеально розвантажена ходова частина, що дуже впливає на прохідність транспортного засобу.

"Також це багі тримісне, а одне місце може повністю становити, щоб було зручно при необхідності перевозити пораненого. Є зручний відсік для різного озброєння та дві точки для фіксації кулеметів", – розповів Тарас Януш, учень училища та один із розробників всюдихода.

Створювали 7 місяців. З'явилися фото унікального багі для українських воїнів &quot;на нулі&quot;Створювали 7 місяців. З'явилися фото унікального багі для українських воїнів &quot;на нулі&quot;Унікальний багі для бійців ЗСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Які переваги у багі

У всюдихода такі плюси:

  • центральне розташування двигуна;
  • низький центр важкості;
  • високий кліренс;
  • захищений бензобак;
  • відсутні передні та задні петлі кузова;
  • незалежна підвіска спереду та ззаду;
  • дискові гальма по колу;
  • висока прохідність;
  • вантажопідйомність;
  • маневреність (малий радіус розвороту);
  • можливість встановлення великої кількості обладнання;
  • швидкість посадки/висадки екіпажу;
  • простота в ремонті та конструкції;
  • можливість зміни та модифікації.

Зазначимо, що львівське училище комп'ютерних технологій та будівництва з початку повномасштабного вторгнення бере активну участь у допомозі ЗСУ та ВПО.

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