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Создавали 7 месяцев. Появились фото уникального баги для украинских воинов "на нуле"

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Четверг 06 апреля 2023 13:59
Создавали 7 месяцев. Появились фото уникального баги для украинских воинов "на нуле" Баги для военных создали во Львове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства разработали вездеход - уникальное полноприводное баги "ГУРКИТ", которому аналогов нет. Он будет использоваться военными "на нуле".

Об уникальной машине рассказали на сайте Львовского городского совета.

Что известно о разработке вездехода

Пока что машина создана в единственном экземпляре. Над созданием этого авто работали учащиеся и учителя училища на протяжении около 7 месяцев.

Уникальность этой конструкции в том, что двигатель в баги расположен посередине. То есть здесь идеально разгружена ходовая часть, что очень сильно влияет на проходимость транспортного средства.

"Также это баги трехместное, а одно место может полностью составляют, чтобы было удобно при необходимости перевозить раненого. Есть удобный отсек для разного вооружения и две точки для фиксации пулеметов", – рассказал Тарас Януш, ученик училища и один из разработчиков вездехода.

Создавали 7 месяцев. Появились фото уникального баги для украинских воинов &quot;на нуле&quot;Создавали 7 месяцев. Появились фото уникального баги для украинских воинов &quot;на нуле&quot;Уникальный баги для бойцов ВСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Какие преимущества у баги

У вездехода такие плюсы:

  • центральное расположение двигателя;
  • низкий центр тяжести;
  • высокий клиренс;
  • защищенный бензобак;
  • отсутствуют передние и задние петли кузова;
  • независимая подвеска спереди и сзади;
  • дисковые тормоза по кругу;
  • высокая проходимость;
  • грузоподъемность;
  • маневренность (малый радиус разворота);
  • возможность установки большого количества оборудования;
  • скорость посадки/высадки экипажа;
  • простота в ремонте и конструкции;
  • возможность смены и модификации.

Отметим, что львовское училище компьютерных технологий и строительства с начала полномасштабного вторжения активно участвует в помощи ВСУ и ВПО.

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