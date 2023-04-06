Создавали 7 месяцев. Появились фото уникального баги для украинских воинов "на нуле"
На базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства разработали вездеход - уникальное полноприводное баги "ГУРКИТ", которому аналогов нет. Он будет использоваться военными "на нуле".
Об уникальной машине рассказали на сайте Львовского городского совета.
Что известно о разработке вездехода
Пока что машина создана в единственном экземпляре. Над созданием этого авто работали учащиеся и учителя училища на протяжении около 7 месяцев.
Уникальность этой конструкции в том, что двигатель в баги расположен посередине. То есть здесь идеально разгружена ходовая часть, что очень сильно влияет на проходимость транспортного средства.
"Также это баги трехместное, а одно место может полностью составляют, чтобы было удобно при необходимости перевозить раненого. Есть удобный отсек для разного вооружения и две точки для фиксации пулеметов", – рассказал Тарас Януш, ученик училища и один из разработчиков вездехода.
Уникальный баги для бойцов ВСУ (фото: city-adm.lviv.ua)
Какие преимущества у баги
У вездехода такие плюсы:
- центральное расположение двигателя;
- низкий центр тяжести;
- высокий клиренс;
- защищенный бензобак;
- отсутствуют передние и задние петли кузова;
- независимая подвеска спереди и сзади;
- дисковые тормоза по кругу;
- высокая проходимость;
- грузоподъемность;
- маневренность (малый радиус разворота);
- возможность установки большого количества оборудования;
- скорость посадки/высадки экипажа;
- простота в ремонте и конструкции;
- возможность смены и модификации.
Отметим, что львовское училище компьютерных технологий и строительства с начала полномасштабного вторжения активно участвует в помощи ВСУ и ВПО.
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