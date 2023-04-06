Создавали 7 месяцев. Появились фото уникального баги для украинских воинов "на нуле"

На базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства разработали вездеход - уникальное полноприводное баги "ГУРКИТ", которому аналогов нет. Он будет использоваться военными "на нуле".

Что известно о разработке вездехода

Пока что машина создана в единственном экземпляре. Над созданием этого авто работали учащиеся и учителя училища на протяжении около 7 месяцев.

Уникальность этой конструкции в том, что двигатель в баги расположен посередине. То есть здесь идеально разгружена ходовая часть, что очень сильно влияет на проходимость транспортного средства.



"Также это баги трехместное, а одно место может полностью составляют, чтобы было удобно при необходимости перевозить раненого. Есть удобный отсек для разного вооружения и две точки для фиксации пулеметов", – рассказал Тарас Януш, ученик училища и один из разработчиков вездехода.

Уникальный баги для бойцов ВСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Какие преимущества у баги

У вездехода такие плюсы:

центральное расположение двигателя;

низкий центр тяжести;

высокий клиренс;

защищенный бензобак;

отсутствуют передние и задние петли кузова;

независимая подвеска спереди и сзади;

дисковые тормоза по кругу;

высокая проходимость;

грузоподъемность;

маневренность (малый радиус разворота);

возможность установки большого количества оборудования;

скорость посадки/высадки экипажа;

простота в ремонте и конструкции;

возможность смены и модификации.

Отметим, что львовское училище компьютерных технологий и строительства с начала полномасштабного вторжения активно участвует в помощи ВСУ и ВПО.