Студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Юрист назвала умову

Коли студент втрачає право на відстрочку від мобілізації

"Студент втрачає своє право на відстрочку від мобілізації за умови, якщо він самостійно пише заяву про те, що він хоче стати добровольцем і пише заяву до ТЦК та СП. Або якщо напряму звертається до військової частини і йому підписують цей рапорт", - пояснює експерт.

При цьому вона зазначає, що одразу без додаткової заяви самого студента ТЦК та СП або військова частина направляє у ВНЗ повідомлення про те, що студент зарахований на військову службу і відповідно такому студенту надається академічна відпустка.

"Також є процедура, коли сам студент повідомляє навчальний заклад, що він пішов по мобілізації і служить", - додала Левченко.

Що треба знати студентам про мобілізацію

Згідно з законом, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Однак це правило не стосується студентів-заочників. Також зазначимо, що повнолітні студенти іноземних ВНЗ, які приїдуть в Україну, потім не зможуть перетнути кордон, якщо вони є військовозобов'язаними.

Важливим моментом є й те, що право на відстрочку втрачається після закінчення бакалаврату, аж поки людину офіційно не зарахують на навчання на магістратуру (якщо вона подала документи). Таке ж правило діє і при вступі на аспірантуру.

Також студент втрачає право на відстрочку від мобілізації, якщо його відраховують з ВНЗ.