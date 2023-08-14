Хто має право на відстрочку під час мобілізації: детальне пояснення юриста

Мобілізація в Україні продовжується і зараз для поповнення резервів армії закликають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Хто зараз може отримати відстрочку від армії, розповіла керівник аналітичного центру громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева, у своєму інтерв'ю Українському Радіо.

Хто зараз має право на відстрочку

Тепер право на відстрочку від мобілізації надаватиметься не просто особам, які є рідними осіб з інвалідністю (тобто мають батьків із 1,2 групами інвалідності чи дружину, яка має інвалідність, незалежно від групи).

Після внесених змін відстрочка надаватиметься таким особам лише, якщо їх рідні люди з інвалідністю та не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати рідних відповідно до закону.

Правозахисниця нагадала, що 28 червня цього року було внесено зміни до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, згідно із законом, утримувати своїх непрацездатних батьків зобов'язані повнолітні працездатні діти.

Якщо, наприклад, у батька з інвалідністю 2 групи є кілька синів, то кожен із них мав право на відстрочку. Наразі цей момент ліквідовано.

"Однак ми не можемо спрогнозувати, як саме застосовуватиметься ця правка на практиці, оскільки один із синів може проживати в іншому населеному пункті, тобто бути там офіційно зареєстрованим і давно там проживати. Як це буде на практиці реалізовано ― потрібно буде дивитися на зміни підзаконних "актів та на роз'яснення Міноборони", - зазначила юрист.

Чому внесли зміни

Зміни внесли з тієї причини, щоб припинилася практика, коли на одну людину з інвалідністю догляду записували кілька людей, щоб уникнути мобілізації.

"Ця правка не поширюється на пункт, який говорив про звільнення. Йдеться про звільнення, опіку недієздатних, якщо інші особи не можуть надавати такий догляд людині з інвалідністю, яка потребує постійного догляду, або якщо військовозобов'язаний є опікуном недієздатної особи за рішенням суду, то він продовжує мати право на відстрочку», – зазначає Марія Звягінцева.

Повнолітні працездатні діти, згідно із законом, мають утримувати своїх непрацездатних батьків. Якщо такі діти поїхали за кордон або проживають в іншому населеному пункті, тоді важко спрогнозувати, як діятиме закон у таких умовах.