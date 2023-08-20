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Студенты могут лишиться права на отсрочку от мобилизации. Юрист назвала условие

При каких условиях студент может лишиться права на отсрочку от мобилизации (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Украине студентам предоставляют отсрочку от мобилизации на время обучения. Однако это право соискатели образования при определенных условиях могут потерять.

Об этом рассказала адвокат Мария Левченко в Telegram.

Когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации

"Студент теряет свое право на отсрочку от мобилизации при условии, что он самостоятельно пишет заявление о том, что он хочет стать добровольцем и пишет заявление в ТЦК и СП. Или если напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают этот рапорт", - объясняет эксперт.

При этом она отмечает, что сразу без дополнительного заявления самого студента ТЦК и СП или воинская часть направляет в ВУЗ уведомление о том, что студент зачислен на военную службу и соответственно такому студенту предоставляется академический отпуск.

"Также есть процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", - добавила Левченко.

 

Что нужно знать студентам о мобилизации

Согласно закону, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Однако это правило не касается студентов-заочников. Также отметим, что совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанные.

Важным моментом является и то, что право на отсрочку теряется после окончания бакалавриата, пока человека официально не примут на обучение на магистратуру (если он подал документы). Такое же правило действует и при поступлении на аспирантуру.

Также студент теряет право на отсрочку от мобилизации, если его отчисляют из ВУЗа.

Раньше мы рассказывали о том, куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК.

Читайте также обьяснение юриста, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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