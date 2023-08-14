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Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: список контактів

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Понеділок 14 серпня 2023 15:02
Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: список контактів Куди звертатись у разі виникнення проблем під час проходження ВЛК (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Під час проходження військово-лікарської комісії іноді виникають труднощі, або ж питання, які потребують додаткового роз'яснення. У таких випадках потрібно звертатись на гарячі лінії органів, які компетентні консультувати по конкретній тематиці.

Списком таких контактів поділились у групі "Ти ж юрист" в Telegram.

Міністерство оборони України

У Міністерство можна звертатись при наступних питаннях:

  • отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ
  • необхідні документи для ВЛК
  • оскарження рішень ВЛК
  • виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців

Контактний телефон: 0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

Тут можна отримати консультацію щодо:

  • проходження військовослужбовцями огляду МСЕК
  • ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я
  • прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я

Контактний телефон: 0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

У цій структурі проконсультують з наступних питань:

  • лікування у військово-медичних закладах
  • медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ

Контактний телефон: 044 522 83 58

Сили територіальної оборони ЗСУ

Сюди потрібно звертатись, якщо виникла потреба в інформаційній підтримці військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

Контактний телефон: 0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

У це Міністерство можуть звертатись військові, які повернулись із лінії фронту.

Контактний телефон: 063 227-14-27 - з питань встановлення статусів та соціального захисту.

Контактний телефон: 063 035-54-68 - з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

У цьому бюро надають підтримку родинам військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

Контактний телефон: 044 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).

Урядовий контактний центр

З усіх інших питань варто звертатись за цими номерами:

  • 1545 - загальна урядова гаряча лінія
  • 1545 (на IVR кнопка 9) - гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей

Раніше ми писали про те, як оскаржити рішення ВЛК.

Читайте також пояснення юриста, хто має право на відстрочку від мобілізації.

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