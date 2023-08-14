Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: список контактів

Куди звертатись у разі виникнення проблем під час проходження ВЛК (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час проходження військово-лікарської комісії іноді виникають труднощі, або ж питання, які потребують додаткового роз'яснення. У таких випадках потрібно звертатись на гарячі лінії органів, які компетентні консультувати по конкретній тематиці.

Списком таких контактів поділились у групі "Ти ж юрист" в Telegram.