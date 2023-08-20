Студенты могут лишиться права на отсрочку от мобилизации. Юрист назвала условие

В Украине студентам предоставляют отсрочку от мобилизации на время обучения. Однако это право соискатели образования при определенных условиях могут потерять.

Когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации

"Студент теряет свое право на отсрочку от мобилизации при условии, что он самостоятельно пишет заявление о том, что он хочет стать добровольцем и пишет заявление в ТЦК и СП. Или если напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают этот рапорт", - объясняет эксперт.

При этом она отмечает, что сразу без дополнительного заявления самого студента ТЦК и СП или воинская часть направляет в ВУЗ уведомление о том, что студент зачислен на военную службу и соответственно такому студенту предоставляется академический отпуск.

"Также есть процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", - добавила Левченко.

Что нужно знать студентам о мобилизации

Согласно закону, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Однако это правило не касается студентов-заочников. Также отметим, что совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанные.

Важным моментом является и то, что право на отсрочку теряется после окончания бакалавриата, пока человека официально не примут на обучение на магистратуру (если он подал документы). Такое же правило действует и при поступлении на аспирантуру.

Также студент теряет право на отсрочку от мобилизации, если его отчисляют из ВУЗа.