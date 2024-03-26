Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів

Основне про ЄВІ

Цього року Єдиний вступний іспит складатиметься з:

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської - на вибір вступника)

Нещодавно Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ:

кількість завдань кожного тесту

форми тестових завдань

час, відведений на їх виконання

схеми нарахування балів

Завдання ТЗНК

Блок тесту загальної навчальної компетентності складатиметься з двох компонентів:

вербально-комунікативного

логіко-аналітичного

В цілому буде 27 завдань, з-поміж яких:

4 - на заповнення пропусків у мікротекстах (потрібно буде доповнити речення в мікротексті словосполученнями/словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів)

23 - з вибором однієї правильної відповіді

Уточнюється, що на проходження тесту відведено 75 хвилин.

Оцінювання ТЗНК

Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів:

по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті

по 1 тестовому балу - за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді

Отже, в цілому за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.

Формат ЄВІ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)

Завдання з іноземної мови

Блок з перевірки знань іноземної мови також складатиметься з двох частин:

читання

використання мови

В цілому тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:

6 - на встановлення відповідності (дібрати твердження/ситуації до оголошень/текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань)

5 - із вибором однієї правильної відповіді

19 - на заповнення пропусків у тексті (доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів)

На виконання завдань тесту буде відведено 45 хвилин.

Оцінювання знань з іноземної мови

За завдання з іноземної мови, згідно зі схемою нарахування балів, буде нараховано:

по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді

по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності

по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті

Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

Дати реєстрації та іспитів

Дещо раніше в УЦОЯО визначили два періоди реєстрації осіб, які бажають взяти узяти участь в Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або Єдиному вступному іспиті (ЄВІ):

основний - з 7 до 29 травня включно (реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти)

додатковий - з 17 до 21 червня

Графік вступних іспитів до магістратури (інфографіка: testportal.gov.ua)

Крім того, вже відомі дати проведення іспитів й отримання результатів: