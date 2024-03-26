Студентам розповіли, яким буде Єдиний вступний іспит на магістратуру і як отримати достатньо балів

Цього року для вступу на переважну більшість магістерських програм українцям потрібні результати Єдиного вступного іспиту. Виходячи з цього, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал УЦОЯО розповідає, що студентам потрібно знати про цей іспит.
Цього року Єдиний вступний іспит складатиметься з:
Нещодавно Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ:
Блок тесту загальної навчальної компетентності складатиметься з двох компонентів:
В цілому буде 27 завдань, з-поміж яких:
Уточнюється, що на проходження тесту відведено 75 хвилин.
Завдання ТЗНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів:
Отже, в цілому за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.
Формат ЄВІ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)
Блок з перевірки знань іноземної мови також складатиметься з двох частин:
В цілому тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:
На виконання завдань тесту буде відведено 45 хвилин.
За завдання з іноземної мови, згідно зі схемою нарахування балів, буде нараховано:
Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.
Дещо раніше в УЦОЯО визначили два періоди реєстрації осіб, які бажають взяти узяти участь в Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або Єдиному вступному іспиті (ЄВІ):
Графік вступних іспитів до магістратури (інфографіка: testportal.gov.ua)
Крім того, вже відомі дати проведення іспитів й отримання результатів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.
Читайте також, як скласти Єдиний державний іспит для студентів за кордоном.