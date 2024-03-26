Студентам рассказали, каким будет Единый вступительный экзамен на магистратуру и как получить достаточно баллов

В этом году для поступления на большинство магистерских программ украинцам нужны результаты Единого вступительного экзамена. Исходя из этого, Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, что студентам нужно знать об этом экзамене.
В этом году Единый вступительный экзамен будет состоять из:
Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ:
Блок теста общей учебной компетентности состоит из двух компонентов:
В общей сложности будет 27 заданий, среди которых:
Уточняется, что на прохождение теста отведено 75 минут.
Задания ТОУК будет оценено в соответствии со схемой начисления баллов:
Следовательно, в целом при выполнении всех заданий ТОУК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов.
Формат ЕВЭ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)
Блок по проверке знаний иностранного языка также будет состоять из двух частей:
В общей сложности тест будет содержать 30 заданий, среди которых:
Для выполнения заданий теста будет отведено 45 минут.
За задания по иностранному языку, согласно схеме начисления баллов, будет начислено:
Следовательно, при выполнении заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.
Несколько ранее в УЦОКО определили два периода регистрации лиц, желающих принять участие в Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или Едином вступительном экзамене (ЕВЭ):
График вступительных экзаменов в магистратуру (инфографика: testportal.gov.ua)
Кроме того, уже известны даты проведения экзаменов и получения результатов:
Напомним, ранее мы рассказывали, как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах.
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