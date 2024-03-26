Студентам рассказали, каким будет Единый вступительный экзамен на магистратуру и как получить достаточно баллов

Основное об ЕВЭ

В этом году Единый вступительный экзамен будет состоять из:

теста общей учебной компетентности (ТОУК)

теста по иностранному языку (английского, немецкого, французского или испанского - по выбору поступающего)

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ:

количество заданий каждого теста

формы тестовых заданий

время, отведенное на их выполнение

схемы начисления баллов

Задания ТОУК

Блок теста общей учебной компетентности состоит из двух компонентов:

вербально-коммуникативного

логико-аналитического

В общей сложности будет 27 заданий, среди которых:

4 - на заполнение пропусков в микротекстах (требуется дополнить предложения в микротексте словосочетаниями/словами, выбрав их из приведенных вариантов)

23 - с выбором одного правильного ответа

Уточняется, что на прохождение теста отведено 75 минут.

Оценка ТОУК

Задания ТОУК будет оценено в соответствии со схемой начисления баллов:

по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильно заполненный пропуск в микротексте

по 1 тестовому баллу - за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа

Следовательно, в целом при выполнении всех заданий ТОУК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов.

Формат ЕВЭ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Задания по иностранному языку

Блок по проверке знаний иностранного языка также будет состоять из двух частей:

чтения

использования языка

В общей сложности тест будет содержать 30 заданий, среди которых:

6 - на установление соответствия (подбирать утверждения/ситуации к объявлениям/текстам, вопросы к ответам или ответы на вопросы)

5 - с выбором одного правильного ответа

19 - на заполнение пробелов в тексте (дополнить предложение в тексте словосочетаниями/словами из приведенных вариантов)

Для выполнения заданий теста будет отведено 45 минут.

Оценка знаний по иностранному языку

За задания по иностранному языку, согласно схеме начисления баллов, будет начислено:

по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа

по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия

по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте

Следовательно, при выполнении заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.

Даты регистрации и экзаменов

Несколько ранее в УЦОКО определили два периода регистрации лиц, желающих принять участие в Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или Едином вступительном экзамене (ЕВЭ):

основной - с 7 по 29 мая включительно (регистрацию будут осуществлять приемные комиссии заведений высшего образования)

дополнительный - с 17 по 21 июня

График вступительных экзаменов в магистратуру (инфографика: testportal.gov.ua)

Кроме того, уже известны даты проведения экзаменов и получения результатов: