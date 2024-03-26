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Студентам рассказали, каким будет Единый вступительный экзамен на магистратуру и как получить достаточно баллов

Стало известно о формате и оценивании ЕВЭ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В этом году для поступления на большинство магистерских программ украинцам нужны результаты Единого вступительного экзамена. Исходя из этого, Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал УЦОКО рассказывает, что студентам нужно знать об этом экзамене.

Основное об ЕВЭ

В этом году Единый вступительный экзамен будет состоять из:

  • теста общей учебной компетентности (ТОУК)
  • теста по иностранному языку (английского, немецкого, французского или испанского - по выбору поступающего)

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВЭ:

  • количество заданий каждого теста
  • формы тестовых заданий
  • время, отведенное на их выполнение
  • схемы начисления баллов

Задания ТОУК

Блок теста общей учебной компетентности состоит из двух компонентов:

  • вербально-коммуникативного
  • логико-аналитического

В общей сложности будет 27 заданий, среди которых:

  • 4 - на заполнение пропусков в микротекстах (требуется дополнить предложения в микротексте словосочетаниями/словами, выбрав их из приведенных вариантов)
  • 23 - с выбором одного правильного ответа

Уточняется, что на прохождение теста отведено 75 минут.

Оценка ТОУК

Задания ТОУК будет оценено в соответствии со схемой начисления баллов:

  • по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильно заполненный пропуск в микротексте
  • по 1 тестовому баллу - за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа

Следовательно, в целом при выполнении всех заданий ТОУК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов.

Формат ЕВЭ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)

Задания по иностранному языку

Блок по проверке знаний иностранного языка также будет состоять из двух частей:

  • чтения
  • использования языка

В общей сложности тест будет содержать 30 заданий, среди которых:

  • 6 - на установление соответствия (подбирать утверждения/ситуации к объявлениям/текстам, вопросы к ответам или ответы на вопросы)
  • 5 - с выбором одного правильного ответа
  • 19 - на заполнение пробелов в тексте (дополнить предложение в тексте словосочетаниями/словами из приведенных вариантов)

Для выполнения заданий теста будет отведено 45 минут.

Оценка знаний по иностранному языку

За задания по иностранному языку, согласно схеме начисления баллов, будет начислено:

  • по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа
  • по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия
  • по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте

Следовательно, при выполнении заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.

Даты регистрации и экзаменов

Несколько ранее в УЦОКО определили два периода регистрации лиц, желающих принять участие в Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или Едином вступительном экзамене (ЕВЭ):

  • основной - с 7 по 29 мая включительно (регистрацию будут осуществлять приемные комиссии заведений высшего образования)
  • дополнительный - с 17 по 21 июня

График вступительных экзаменов в магистратуру (инфографика: testportal.gov.ua)

Кроме того, уже известны даты проведения экзаменов и получения результатов:

  • участники основной сессии будут сдавать экзамены ориентировочно с 24 июня по 15 июля и узнают о результатах до 20 июля
  • участники дополнительной сессии будут сдавать экзамены ориентировочно с 31 июля по 14 августа и узнают результаты до 20 августа

Напомним, ранее мы рассказывали, как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах.

Читайте также, как сдать Единый государственный экзамен для студентов за границей.

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