Єдиний держіспит для бакалаврів та магістрів: як скласти за кордоном

Студенти-медики, які планують здобувати ступінь магістра в Україні, можуть скласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит за кордоном. Це стосується як громадян Україн, так і іноземців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Як розповіли у відомстві, іспит можна скласти за місцем проживання або перебування.

Для того, щоб вступити до магістратури українського вишу, студентам необхідно скласти іспит з англійської мови професійного спрямування, а також сам іспит.

Для цього студента має повідомити заклад освіти, у якому навчається, про те, у якій країні складатимете іспит. Потім на сайті "Центр тестування" студент має вибрати зручний по розташуванню центр сертифікаційного тестування.

За тим обрати дату складання іспиту у центрах сертифікаційного тестування за кордоном в розділі Графік іспитів.

Після цього необхідно отримати унікальний ID-код здобувача у закладі освіти. Він знадобиться для реєстрації та складання іспитів. ID-код здобувача надається Центром тестування до закладу освіти.

Потім необхідно зареєструватись на іспит на сторінці центру. Там потрібно вибрати назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.