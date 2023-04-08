Єдиний держіспит для бакалаврів та магістрів: як скласти за кордоном
Студенти-медики, які планують здобувати ступінь магістра в Україні, можуть скласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит за кордоном. Це стосується як громадян Україн, так і іноземців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Як розповіли у відомстві, іспит можна скласти за місцем проживання або перебування.
Для того, щоб вступити до магістратури українського вишу, студентам необхідно скласти іспит з англійської мови професійного спрямування, а також сам іспит.
Для цього студента має повідомити заклад освіти, у якому навчається, про те, у якій країні складатимете іспит. Потім на сайті "Центр тестування" студент має вибрати зручний по розташуванню центр сертифікаційного тестування.
За тим обрати дату складання іспиту у центрах сертифікаційного тестування за кордоном в розділі Графік іспитів.
Після цього необхідно отримати унікальний ID-код здобувача у закладі освіти. Він знадобиться для реєстрації та складання іспитів. ID-код здобувача надається Центром тестування до закладу освіти.
Потім необхідно зареєструватись на іспит на сторінці центру. Там потрібно вибрати назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня.
Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила приймання на навчання у виша і коледжах
Також нагадаємо, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
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