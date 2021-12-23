"Студент" из Нигерии со взяткой рвался в Одессу, чтобы углубленно учить украинский язык

Украинские пограничники не пустили гражданина Нигерии, который пытался с помощью взятки "ускоренно и беспрепятственно" попасть на территорию страны. Иностранец прибыл в аэропорт Одессы рейсом из Стамбула... но затем его завернули обратно.

Об этом 23 декабря передали в пресс-службе ГПСУ.

Мужчина при пограничном контроле стал утверждать, что приехал "на курсы углубленного изучения украинского языка" в одном из учебных заведений Одессы. Впрочем, подтвердить цель своего визита гражданин Нигерии так и не смог, поэтому получил от пограничников отказ во въезде.

Также в Госпогранслужбе отметили, что этот нигериец-"студент" уже второй раз в этом месяце неудачно пытается попасть на территорию Украины.

Однако на этот раз иностранец решил, что ситуацию может изменить дача взятки. Поэтому настойчивый путешественник предложил пограничникам 300 долларов.

"От неправомерной выгоды пограничники отказались, факт попытки предоставления взятки сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса", - проинформировали в ГПСУ.

Закончилось тем, что иностранца в одесском аэропорту посадили на обратный рейс в Стамбул. Произошло это вчера, добавили пограничники.

Сотрудники Госпогранслужбы не пустили в Украину "студента" из Нигерии, который предлагал им взятку (фото: dpsu.gov.ua)