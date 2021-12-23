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"Студент" из Нигерии со взяткой рвался в Одессу, чтобы углубленно учить украинский язык

Новина українською →
Одесса, Четверг 23 декабря 2021 18:25
"Студент" из Нигерии со взяткой рвался в Одессу, чтобы углубленно учить украинский язык Коллаж РБК-Украина: украинские пограничники не пустили гражданина Нигерии, который предлагал взятку
Автор: Владимир Костырин

Украинские пограничники не пустили гражданина Нигерии, который пытался с помощью взятки "ускоренно и беспрепятственно" попасть на территорию страны. Иностранец прибыл в аэропорт Одессы рейсом из Стамбула... но затем его завернули обратно.

Об этом 23 декабря передали в пресс-службе ГПСУ.

Мужчина при пограничном контроле стал утверждать, что приехал "на курсы углубленного изучения украинского языка" в одном из учебных заведений Одессы. Впрочем, подтвердить цель своего визита гражданин Нигерии так и не смог, поэтому получил от пограничников отказ во въезде.

Также в Госпогранслужбе отметили, что этот нигериец-"студент" уже второй раз в этом месяце неудачно пытается попасть на территорию Украины.

Однако на этот раз иностранец решил, что ситуацию может изменить дача взятки. Поэтому настойчивый путешественник предложил пограничникам 300 долларов.

"От неправомерной выгоды пограничники отказались, факт попытки предоставления взятки сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса", - проинформировали в ГПСУ.

Закончилось тем, что иностранца в одесском аэропорту посадили на обратный рейс в Стамбул. Произошло это вчера, добавили пограничники.

&quot;Студент&quot; из Нигерии со взяткой рвался в Одессу, чтобы углубленно учить украинский язык&quot;Студент&quot; из Нигерии со взяткой рвался в Одессу, чтобы углубленно учить украинский язык

Сотрудники Госпогранслужбы не пустили в Украину "студента" из Нигерии, который предлагал им взятку (фото: dpsu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили "фермера" из Узбекистана, который прилетел в одежде с триколором и российским "орлом", якобы для того, чтобы купить трактор.

Также мы писали, что недавно российскую актрису не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым.

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Государственная пограничная служба Одесса Нигерия
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