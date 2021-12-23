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"Студент" з Нігерії з хабарем рвався до Одеси, щоб поглиблено вчити українську мову

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Одеса, Четвер 23 грудня 2021 18:25
"Студент" з Нігерії з хабарем рвався до Одеси, щоб поглиблено вчити українську мову Колаж РБК-Україна: українські прикордонники не пустили громадянина Нігерії, який пропонував хабар
Автор: Володимир Костирін

Українські прикордонники не пустили громадянина Нігерії, який намагався за допомогою хабаря "прискорено і безперешкодно" потрапити на територію країни. Іноземець прибув в аеропорт Одеси рейсом зі Стамбула... але потім його завернули назад.

Про це 23 грудня передали в прес-службі ДПСУ.

Чоловік при прикордонному контролі став стверджувати, що приїхав "на курси поглибленого вивчення української мови" в одному з навчальних закладів Одеси. Втім, підтвердити мету свого візиту громадянин Нігерії так і не зміг, тому отримав від прикордонників відмову у в'їзді.

Також у Держприкордонслужбі зауважили, що цей нігерієць-"студент" вже вдруге цього місяця невдало намагається потрапити на територію України.

Однак цього разу іноземець вирішив, що ситуацію може змінити давання хабаря. Тому наполегливий мандрівник запропонував прикордонникам 300 доларів.

"Від неправомірної вигоди прикордонники відмовились, факт спроби надання хабаря співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументували та надіслали повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України", - поінформували в ДПСУ.

Закінчилося тим, що іноземця в одеському аеропорту посадили на зворотний рейс до Стамбула. Сталося це вчора, додали прикордонники.

&quot;Студент&quot; з Нігерії з хабарем рвався до Одеси, щоб поглиблено вчити українську мову&quot;Студент&quot; з Нігерії з хабарем рвався до Одеси, щоб поглиблено вчити українську мову

Співробітники Держприкордонслужби не пустили до України "студента" з Нігерії, який пропонував їм хабар (фото: dpsu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що до України не пустили "фермера" з Узбекистану, який прилетів в одязі з триколором та російським "орлом", нібито для того, щоб купити трактор.

Також ми писали, що нещодавно російську актрису не пустили до України і заборонили в'їзд на 3 роки через те, що вона незаконно відвідувала окупований Крим.

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Государственная пограничная служба Одеса Нигерия
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