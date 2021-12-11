С триколором и российским "орлом". В Украину не пустили "фермера" из Узбекистана

В пункте пропуска "Борисполь" отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана. Он прилетел в страну в одежде с российской символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации пограничников, наряд пассажира рейса из Ташкента побудило работников ГНСУ "обратить на него особое внимание".

"На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team", - говорится в сообщении.

Указано, что иностранца пригласили в служебное помещение для проведения углубленной проверки.

"Во время которой он сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель своей поездки", - рассказывают в ведомстве.

Пассажир рассказал пограничникам, что якобы планировал приобрести в Украине трактор для своего сельского хозяйства.

"Во время опроса он не смог понятно рассказать ни о своей ферме, ни о том у кого и какой трактор хочет купить. При этом путешественник не имел с собой денег не то что на покупку сельхозтехники, но и даже на бронирование отеля, а вместимость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине. "Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом", - добавляют в ГПСУ.