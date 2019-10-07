Сценарий для триллера: появилась новая версия пожара в гостинице "Токио Стар"

Пожар в "Токио Стар" (Коллаж РБК-Украина)

Пожар мог возникнуть из-за того, что пытались скрыть следы другого преступления

Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел 17 августа. В огне погибли девять человек, еще семь человек с травмами и ожогами разной тяжести оказались в больнице. Под суд пошли владельцы гостиницы Вадим Черный и Сергей Дурач. На данный момент они находятся в СИЗО. Также о подозрении сообщили главному инженеру гостиницы.

Однако активист Николай Коваль выдвинул новую версию причины поджога гостиницы и считает, что трагедия могла произойти из-за того, что один из постояльцев пытался скрыть следы другого преступления. Об этом пишет "Думская".

Николай Коваль обратился в суд, так как считает, что один из постояльцев гостиницы, Александр Долгих, хотел скрыть убийство собственной супруги и 10-летней дочери. Тело женщины было обнаружено в номере, а тело девочки – в прачечной. Как ребенок попал в помещение, откуда начался пожар – загадка.

"По словам работников отеля, после открытия входных дверей огонь был почти возле входа в помещение прачечной, был сильным, поэтому никто, даже ребенок, даже в панике, не побежит спасаться от пожара в помещение, охваченное огнем. То есть, ребенок однозначно попал в прачечную до начала пожара", - написал Коваль в заявлении.

Также он объяснил, что поведение Долгих после начала пожара было нелогичным и у него было достаточно времени, чтобы эвакуировать не только себя, но и всю свою семью.

Семья Долгих остановилась в "Токио Стар" на одну ночь, проездом. Когда начался пожар, глава семейства побежал к единственному в коридоре огнетушителю, а потом выбежал на улицу.

"Огонь в коридоре был такой, что я не знаю, как остался жив. Потолок падал, весь пластик капал на меня. Я бежал по горячему пластику и чувствовал, что идти не могу. Я выскочил на выход, где были пожарные. Я им сказал, что в 825 комнате есть живые ребенок и женщина", - такую версию произошедшего мужчина озвучил журналистам. После пожара Долгих был в больнице – у него серьезные ожоги ноги и спины.

Активист считает, что версия Долгих не выдерживает никакой критики и свидетельствует о том, что он потерял собственного ребенка еще до пожара или же совершил тяжкое преступление, которые скрывает теперь ложными объяснениями.

Фото: Думская

Над заявлением Николая Коваля в полиции посмеялись и отказались расследовать, и тогда он обратился в прокуратуру, но на данный момент его заявление в реестр так и не внесли. Приморский районный суд Одессы удовлетворил требование активиста Николая Коваля и обязал прокуратуру внести в ЕРДР заявление о совершении уголовно преступления.