Сценарій для трилера: з'явилася нова версія пожежі в готелі "Токіо Стар"

Пожежа в "Токіо Стар" (Колаж РБК-Україна)

Пожежа могла виникнути через те, що намагалися приховати сліди іншого злочину

Пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася 17 серпня. У вогні загинуло дев'ять осіб, ще сім осіб з травмами і опіками різної важкості опинилися в лікарні. Під суд пішли власники готелю Вадим Чорний і Сергій Дурач. На даний момент вони знаходяться в СІЗО. Також про підозру повідомили головному інженерові готелі.

Проте активіст Микола Коваль висунув нову версію причини підпалу готелю і вважає, що трагедія могла статися через те, що один з відвідувачів намагався приховати сліди іншого злочину. Про це пише "Думська".

Микола Коваль звернувся в суд, так як вважає, що один з постояльців готелю, Олександр Довгих, хотів приховати вбивство власної дружини і 10-річної дочки. Тіло жінки було виявлено в номері, а тіло дівчинки – у пральні. Як дитина потрапила у приміщення, звідки почалася пожежа – загадка.

"За словами працівників готелю, після відкриття вхідних дверей вогонь був майже біля входу в приміщення пральні, був сильним, тому ніхто, навіть дитина, навіть в паніці, не побіжить рятуватися від пожежі в приміщення, охоплене вогнем. Тобто, дитина однозначно потрапила в пральню до початку пожежі", - написав Коваль в заяві.

Також він пояснив, що поведінка Довгих після початку пожежі було нелогічною і у нього було достатньо часу, щоб евакуювати не тільки себе, але і всю свою сім'ю.

Сім'я Довгих зупинилася в "Токіо Стар" на одну ніч, проїздом. Коли почалася пожежа, глава сімейства побіг до єдиного в коридорі вогнегасника, а потім вибіг на вулицю.

"Вогонь в коридорі був такий, що я не знаю, як залишився живий. Стеля падала, весь пластик капав на мене. Я біг по гарячому пластику і відчував, що йти не можу. Я вискочив на вихід, де були пожежники. Я їм сказав, що в 825 кімнаті є живі дитина і жінка", - таку версію події чоловік озвучив журналістам. Після пожежі Довгих був у лікарні – у нього серйозні опіки ноги і спини.

Активіст вважає, що версія Довгих не витримує ніякої критики і свідчить про те, що він втратив власну дитину ще до пожежі або ж скоїв тяжкий злочин, які приховує тепер помилковими поясненнями.

Фото: Думська

Над заявою Миколи Коваля в поліції посміялися і відмовилися розслідувати, і тоді він звернувся в прокуратуру, але на даний момент його заяву до реєстру так і не внесли. Приморський районний суд Одеси задовольнив вимогу активіста Миколи Коваля і зобов'язав прокуратуру внести до ЄРДР заяву про скоєння кримінального злочину.