Пожар в "Токио Стар": дочь погибшей иностранки подала иск на $1,5 млн

Пожар в "Токио Стар" (Коллаж РБК-Украина)

Все имущество владельца "Токио Стар" было арестовано в пользу иска

В пожаре, который произошел в одесской гостинице "Токио Стар", погибла 73-летняя гражданка Австралии Стелла Стойфер. Дочь погибшей подала иск за моральный и материальный ущерб на полтора миллиона долларов. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

В документе говорится, что все движимое и недвижимое имущество владельца гостиницы "Токио Стар", в том числе и личные его автомобили, жилье, имущество – были арестованы для того, чтобы возместить ущерб гражданке Австралии, которая в пожаре потеряла мать.

Известно, что гражданка Австралии подала гражданский иск о взыскании материального ущерба – в размере 628 тысяч, а также морального ущерба – в размере 1 миллиона долларов (более 25 миллионов гривен).

Представитель потерпевшей в суде подал ходатайство о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения этого иска.

"Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, судья удовлетворил ходатайство в полном объеме. Таким образом, арестовано все движимое и недвижимое имущество фигуранта, в том числе жилье, автомобили, деньги", - сказано в решении суда.

Согласно документам, владельцу гостиницы "Токио Стар" принадлежит несколько квартир и их частей, садовый дом, часть торгового помещения, гараж, частный дом, несколько предприятий, ценные бумаги и автомобили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что владелец "Токио Стар" написал Зеленскому письмо.

А также рассказывали о том, что одна из пострадавших в пожаре в "Токио Стар" рассказала шокирующие детали трагедии.