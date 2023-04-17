Платити будуть всі: у Раді запропонували нову модель накопичувальної пенсії

До Верховної ради внесли новий законопроект про пенсійну реформу. Він передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 9212 , який подали лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, спікер парламенту Руслан Стефанчук та інші.

Згідно з проектом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансуванння на паритетних засадах.

При цьому, розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Законопроектом запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31 грудня 2025 року, після чого учасник системи може обрати для себе буд-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватись внески на його користь та формуватись пенсійні накопичення.

Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими банками-зберігачами.

"Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.