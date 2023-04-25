Пенсійна реформа: в уряді хочуть, щоб українці сплачували до 10% із зарплати

Законопроект про пенсійну реформу передбачає обов'язкові внески до накопичувальної системи 3% від зарплати всіх українців. Але цього замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Середній внесок, який би покривав усі необхідні видатки і зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це щонайменше 7-10% з заробітної плати", - сказала вона.

Жолнович повідомила, що законопроектом передбачена обов'язкова сплата і роботодавцем, і працівниками. Спочатку обов’язкова сплата стосуватиметься лише роботодавців, однак працівники можуть платити добровільно.

За її словами, передбаченого 3% обов'язкового з роботодавця "трохи мало". "Очевидно, що сам працівник своїми коштами повинен долучатися, щоб його внесок був оптимальним і з цього можна було отримати вигоду", - повідомила Жолнович.

Також вона додала, що для створення необхідної інфраструктури потрібен мінімум рік.

"Для повноцінного запуску обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення ми працюємо над розробкою необхідної інфраструктури. Зокрема, потрібно створити Державний накопичувальний фонд, забезпечити функціонування цифрових системи збору та адміністрування. Ці напрацювання сприятимуть якісному впровадженню змін", - сказала вона Жолнович.