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Стремительно уменьшается: украинцам назвали средний возраст выхода на пенсию

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Четверг 27 апреля 2023 22:54
Стремительно уменьшается: украинцам назвали средний возраст выхода на пенсию Коллаж РБК-Украина: украинцам рассказали об уменьшении среднего возраста выхода на пенсию
Автор: Владимир Костырин

В Украине на пенсию по возрасту могут отправляться мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет, а некоторая категория граждан может отправляться на заслуженный отдых и получать выплаты досрочно. Средний же возраст выхода на пенсию составляет 53,8 лет.

Об этом шла речь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Чиновники обратили внимание на тенденцию постепенного старения украинского населения, что вместе с резким ростом уровня безработицы и миграции людей из-за широкомасштабной войны РФ против Украины оказывает негативное влияние на возможности пенсионной системы Украины (солидарной), которая является убыточной.

Как свидетельствуют данные министерства социальной политики, в Украине количество получателей пенсий на начало 2023 года составило 10 687 921 человек.

В правительстве рассказали, что в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию (получатели пенсии в случае потери кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и др.), средний возраст выхода на пенсию "стремительно уменьшается".

В Минсоцполитики назвали средний возраст выхода на пенсию - 53,8 лет, и отметили, что такая тенденция "увеличивает нагрузку" на солидарную систему пенсионного страхования.

Что касается отправки на отдых граждан различных категорий, то средняя возрастная линейка выглядит так:

  • получатели пенсии (все) - средний возраст выхода на пенсию 53,8 лет;
  • получатели пенсии по возрасту - 59 лет;
  • получатели пенсии по инвалидности - 47,9 лет;
  • получатели пенсии в случае утраты кормильца - 32,9 лет;
  • получатели пенсии за выслугу лет - 52,7 лет;
  • судьи - 52,7 лет.

Чиновники в то же время рассказали о повышении суммы пенсионных выплат в последние годы и введении доплаты к пенсиям по возрасту. Так, в 2023 году:

  • пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, продолжат получать доплату в размере до 570 гривен;
  • пенсионеры в возрасте 75-80 лет - в размере до 456 гривен;
  • пенсионеры в возрасте 70-75 лет - в размере до 300 гривен.

"Благодаря этим мерам ориентировочно 4 миллиона пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен", - сказала глава директората развития социального страхования и пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин.

Чиновники указали на важность введения и функционирования накопительной системы пенсионного обеспечения, ведь с начала анонсирования пенсионной реформы прошло более 18 лет.

Напомним, что в апреле в Раде зарегистрирован обновленный законопроект, в котором предлагается ввести обязательное пенсионное накопление для всех украинцев младше 55 лет. Первые 3 года финансирование реформы будет проходить за счет государства.

Добавим также, что в правительстве хотят, чтобы по пенсионной реформе украинцы платили до 10% из зарплаты.

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