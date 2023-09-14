"Будуть летіти у росіян": Шон Пенн знайшов спосіб, як його "Оскар" може допомогти України

Який спосіб вигадав актор

Зокрема, актор згадував церемонію нагородження "Оскара", коли президенту Володимиру Зеленському не дали виступити. Тоді він дуже розлютився.

Пенн сказав, що не розуміє, чому так сталося. До того ж після цієї ситуації у нього навіть виникла думка знищити свою статуетку.

"Я подумав: ну, блін, розумієш? Я віддам її Україні. Її можна переплавити в кулі, якими вони зможуть стріляти в росіян", - сказав Шон.

Однак пізніше він вирішив цього не робити, а замість цього подарував один "Оскар" Зеленському.

"Я сказав йому залишити його собі і привезти в Малібу, коли все це закінчиться і його країна буде в безпеці", - з посмішкою сказав він.

Шон Пенн і Володимир Зеленський (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Що актор думає про Володимира Зеленського

Шон Пенн сказав, що Зеленський вразив його при першій же зустрічі. Для нього було неочікувано, що Зеленський відмовився від евакуації, залишився разом з українцями в країні і просить про допомогу в інших країн.

"Його мозок повністю кисневий. Його очі ясні і він теплий. Я знав, що або нічого не відчую, або дозволю собі полюбити його", - зазначив Пенн.

Актор додав, що захоплюється Зеленським, адже його життя було під загрозою, але він все одно продовжує боротись за свою країну.