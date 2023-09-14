"Будут лететь в россиян": Шон Пенн нашел способ, как его "Оскар" может помочь Украине

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о своем отношении к Украине. К тому же, он даже придумал способ, как помочь украинцам в борьбе с российской агрессией.
Что актер думает о войне в Украине, сообщает Variety.
В частности, актер вспоминал церемонию награждения "Оскара", когда президенту Владимиру Зеленскому не дали выступить. Тогда он очень разозлился.
Пенн сказал, что не понимает, почему это произошло. К тому же после этой ситуации у него даже возникла мысль уничтожить свою статуэтку.
"Я подумал: ну, блин, понимаешь? Я отдам ее Украине. Ее можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в россиян", - сказал Шон.
Однако позже он решил этого не делать, а вместо этого подарил один "Оскар" Зеленскому.
"Я сказал ему оставить его себе и привезти в Малибу, когда все это закончится и его страна будет в безопасности", - с улыбкой сказал он.
Шон Пенн сказал, что Зеленский поразил его при первой же встрече. Для него было неожиданно, что Зеленский отказался от эвакуации, остался вместе с украинцами в стране и просит помощи у других стран.
"Его мозг полностью кислородный. Его глаза ясные и он теплый. Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", - отметил Пенн.
Актер добавил, что восхищается Зеленским, ведь его жизнь была под угрозой, но он все равно продолжает бороться за свою страну.
Ранее мы сообщали, что Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой.
Также мы писали, что в прошлом году актер приезжал в Украину снимать документальный фильм о войне России против нашей страны.