Стрельба в центре Москвы: в России нашли украинский след

Стрельбу в центре Москвы открыл мужчина из автомата Калашникова около пяти часов вечера 19 декабря. В результате стрельбы погибло два человека и сам стрелявший. В России решили не долго думать и отыскали в деле украинский след.

По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Мужчина, который продал Манюрову оружие сообщил, что он был похожим на шизофреника с украинским акцентом. Об этом на своей странице в Twitter иронично сообщил пользователь под ником Vitauskas.

"Ну, наконец! Признайтесь, что тоже этого ждали!" - написал блогер.

Скриншот поста (twitter.com/vitauskas_a)

Пользователи сети в комментариях не стали скрывать своих эмоций и высмеяли нелепый фейк российских журналистов.

А с карманов торчали визитки Правого сектора, а на шее виднелся черно-красный флаг.

Т.е торговец оружием продал оружие шизофренику???

Торговец еще и врач-психиатр! Сразу поставил диагноз и продал оружие!!!

Обидно. Надеялся, что акцент у него был литовско-американско-грузино-украинский. Украинцы опять литовцев опередили:)

Кто бы еще сомневался в другом заключении вывода.

И отчество такое типично украинское - Фатихович.

Скриншот комментариев (twitter.com/vitauskas_a)