Стрельба в центре Москвы: в России нашли украинский след

В деле со стрельбой на Лубянке обнаружили украинский след
Стрельбу в центре Москвы открыл мужчина из автомата Калашникова около пяти часов вечера 19 декабря. В результате стрельбы погибло два человека и сам стрелявший. В России решили не долго думать и отыскали в деле украинский след.
По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Мужчина, который продал Манюрову оружие сообщил, что он был похожим на шизофреника с украинским акцентом. Об этом на своей странице в Twitter иронично сообщил пользователь под ником Vitauskas.
"Ну, наконец! Признайтесь, что тоже этого ждали!" - написал блогер.
Скриншот поста (twitter.com/vitauskas_a)
Пользователи сети в комментариях не стали скрывать своих эмоций и высмеяли нелепый фейк российских журналистов.