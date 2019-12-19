ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из автомата, есть жертвы

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 17:35
В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из автомата, есть жертвы
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Стрельба в Москве произошла возле здания ФСБ

В центре Москвы (Российская Федерация) неизвестный устроил стрельбу возле здания Федеральной службы безопасности, по предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Лубянки на площади Воровского. Неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, по данным некоторых СМИ, в результате погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны. На данный момент сведения о погибших и пострадавших существенно разнятся.

Также сообщается, что в Москве введен план Сирена. Предположительно, стрельбу открыли в приемной офиса Федеральной службы безопасности, после чего нападавший выбежал на улицу. Не исключается, что нападавших могло быть трое.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом между коммунальщиками и строителями возник конфликт, который закончился дракой и стрельбой. В результате инцидента ранения различной тяжести получили четыре человека.

До этого в Яготине Киевской области неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции.

В США произошла стрельба в казино, есть жертвы
Новости Украины Российская ФедерацияМоскваСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь