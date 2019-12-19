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Появились первые видео смертельной перестрелки в центре Москвы

STYLERПроисшествия    19.12.2019 - 18:27
Появились первые видео смертельной перестрелки в центре Москвы
Стрельба в Москве возле ФСБ (коллаж: РБК-Украина)

Стрельбу в центре Москвы на Лубянке открыли трое неизвестных

Стрельба в Москве произошла вечером в четверг, 19 декабря. Неизвестные открыли огонь из автомата Калашникова около здания ФСБ в районе Лубянки. В результате нападения погиб сотрудник ГИБДД, который скончался в карете скорой помощи, несколько раненых. В сети появились первые видео.

По последним данным, число жертв стрельбы уже достигло четырех человек.

К месту происшествия стягнули спецназ и МЧС, стрелок забаррикадировался в одном из зданий и отстреливается оттуда.

Стрельба в центре Москвы (видео: YouTube)

В росСМИ сообщается, что при перестрелке пострадавших забрала случайно проезжавшая мимо скорая. Ее остановил прохожий. Врачи затащили в машину двоих раненых и одного погибшего сотрудника ДПС.

Позже появились сведения, что нападавших несколько. Вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли.

Стрельба в центре Москвы (видео: YouTube)

По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна.

Позже сообщили, что на Лубянке начался штурм здания, в котором находится стрелок.

Кроме того, стало известно, что на месте событий нашли гранату и рюкзак с неизвестным содержимым. К месту ЧП приехади саперы.

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