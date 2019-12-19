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Стрельба в центре Москвы: раненых спасали случайные прохожие (видео)

STYLERПроисшествия    19.12.2019 - 20:02
Стрельба в центре Москвы: раненых спасали случайные прохожие (видео)
Стрельба в Москве возле ФСБ (коллаж: РБК-Украина)

Стрельбу в Москве возле здания ФСБ открыл неизвестный

Стрельба в Москве произошла в четверг, 19 декабря, около 18:10. Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в районе Лубянки около здания ФСБ. В росСМИ сообщается о двоих погибших, и двоих раненых сотрудниках службы безопасности. Пострадавшего, который первым попал под обстрел, спасали случайные прохожие, появилось видео.

Стоит отметить, что по некоторым данным, нападающих было трое, а первым погибшим считался сотрудник ГИБДД. Но позже в ФСБ сообщили о том, что среди погибших сам нападавший, который был один, а также сотрудник ФСО (Федеральной службы охраны).

Прохожие остановили скорую, которая случайно проезжала мимо, и помогли доставить в карету раненого. К сожалению, он скончался, не доехав до больницы.

"Случайные прохожие затаскивают в скорую пострадавшего во время стрельбы на Лубянке. Она проезжала мимо, люди остановили тачку и поместили человека в машину", - сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Опубліковано Світланою Мащенко Четвер, 19 грудня 2019 р.

Стрельба в Москве возле ФСБ (видео: facebook.com)

По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего стрелок выбежал на улицу, отстреливаясь. Позже он забаррикадировался в здании по улице Большая Лубянка.

Оттуда он продолжил стрелять по прибывшим силовикам. Около 19:15 стрелка ликвидировали, нападение уже квалифицировали, как террористический акт.

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