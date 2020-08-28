Эти страны открыли въезд для украинцев: новый список

Сегодня украинцы могут въехать в 45 стран мира - 28 августа этот список расширился по сравнению с двумя неделями назад.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал на брифинге, пишет РБК-Украина.

Он также отметил, что открытыми и относительно открытыми эти страны являются "пока что".

Кроме того, министр напомнил, что в каждой стране действуют свои правила для пересечения границ - от наличия справки с негативным результатом ПЦР-теста и до самоизоляции.

Страны, куда могут поехать украинцы уже сегодня:

Албания

Антигуа и Барбуда

Армения

Афганистан

Багамские острова

Беларусь

Болгария

Буркина-Фасо

Бурунди

Великобритания

Египет

Замбия

Ирак

Иран

Ирландия

Казахстан

Камбоджа

Кения

Коморские острова

Ливан

Мальдивы

Мексика

Объединенные Арабские Эмираты

Пакистан

Пуэрто-Рико

Республика Корея

Руанда

Северная Македония

Сейшельские острова

Сент-Люсия

Сербия

Словения

Сомали

Судан

США

Сьерра-Леоне

Танзания

Того

Тунис

Турция

Чад

Черногория

Эквадор

Эфиопия

Южный Судан

Ямайка

В МИДе напоминают, что если вы собрались в одну из этих стран, то все равно нужно убедиться, что на самом деле сможете совершить путешествие. Для этого следует произвести несколько шагов:

свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточните актуальное состояние карантина в стране и проверьте статус вашего бронирования;

параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланируете путешествие, а также с представительством этого государства в Украине;

максимально позаботьтесь о собственной безопасности, в частности, тщательно изучите условия вашего страхового полиса;

позаботьтесь о наличии дополнительных финансовых средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более длительное время и т. д.);

возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты "с запасом";

проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой.

Напомним, что МАУ отменяет ряд рейсов

Ранее мы писали, что Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев.