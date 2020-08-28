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Для украинцев открыты 45 стран, - МИД

Киев, Пятница 28 августа 2020 11:58
Для украинцев открыты 45 стран, - МИД
Фото: самолет (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на сегодня для украинцев открыты границы 45 стран мира. Добавились еще Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в некоторые страны можно въехать свободно, в некоторые - при условии соблюдения правил.

"Пока открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран", - отметил министр.

Кулеба отметил, что готовится к закрытию границ Испания. Также Украина закрыла свои границы до 28 сентября.

"Этот тренд, который был в начале пандемии, возобновляется. Потому что страны должны думать не только о здоровье своих граждан, но и тех, кто путешествует", - заявил он.

Однако, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов.

Причиной тому есть то, что Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

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