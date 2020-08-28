МАУ отменяет ряд рейсов: список

Фото: МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов. В сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы:

Киев - Запорожье (OZH) - Киев;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев;

Киев - Барселона (BCN) - Киев;

Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);

Киев - Женева (GVA) - Киев;

Киев - Дели (DEL) - Киев;

Киев - Берлин (TXL) - Киев;

Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).

Сократят частоты по следующим маршрутам:

Киев - Одесса (ODS) - Киев;

Киев - Париж (CDG) - Киев;

Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;

Киев - Брюссель (BRU) - Киев;

Киев - Дубай (DXB) - Киев;

Киев - Стамбул (IST) - Киев;

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.

Решение по плану полетов на ближайшие две недели примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.