Ці країни відкрили в'їзд для українців: новий список

Сьогодні українці можуть в'їхати в 45 країн світу - 28 серпня цей список розширився у порівнянні з двома тижнями тому.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, пише РБК-Україна.
Він також зазначив, що відкритими і відносно відкритими ці країни є "поки що".
Крім того, міністр нагадав, що у кожній країні діють свої правила для перетину кордонів - від наявності довідки з негативним результатом ПЛР-тесту і до самоізоляції.
Країни, куди українці можуть поїхати вже сьогодні:
- Албанія
- Антигуа і Барбуда
- Вірменія
- Афганістан
- Багамські острови
- Білорусь
- Болгарія
- Буркіна-Фасо
- Бурунді
- Велика Британия
- Єгипет
- Замбія
- Ірак
- Іран
- Ірландія
- Казахстан
- Камбоджа
- Кенія
- Коморські острови
- Ліван
- Мальдіви
- Мексика
- Об'єднані Арабські Емірати
- Пакистан
- Пуерто-Ріко
- Республіка Корея
- Руанда
- Північна Македонія
- Сейшельські острови
- Сент-Люсія
- Сербія
- Словенія
- Сомалі
- Судан
- США
- Сьєрра-Леоне
- Танзанія
- Того
- Туніс
- Туреччина
- Чад
- Чорногорія
- Еквадор
- Ефіопія
- Південний Судан
- Ямайка
У МЗС нагадують, що якщо ви зібралися в одну з цих країн, то все одно потрібно переконатися, що насправді зможете здійснити подорож. Для цього слід здійснити декілька кроків:
- зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку і уточніть актуальний стан карантину в країні і перевірте статус вашого бронювання;
- паралельно зв'яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також з представництвом цієї держави в Україні;
- максимально подбайте про власну безпеку, зокрема, ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса;
- подбайте про наявність додаткових фінансових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні більш тривалий час і т. д.);
- візьміть з собою необхідні особисто вам медичні препарати "з запасом";
- перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою.
Нагадаємо, що МАУ скасовує низку рейсів
Раніше ми писали, що Кабмін тимчасово закрив в'їзд в Україну для іноземців.