Ці країни відкрили в'їзд для українців: новий список

Сьогодні українці можуть в'їхати в 45 країн світу - 28 серпня цей список розширився у порівнянні з двома тижнями тому.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, пише РБК-Україна.

Він також зазначив, що відкритими і відносно відкритими ці країни є "поки що".

Крім того, міністр нагадав, що у кожній країні діють свої правила для перетину кордонів - від наявності довідки з негативним результатом ПЛР-тесту і до самоізоляції.

Країни, куди українці можуть поїхати вже сьогодні:

Албанія

Антигуа і Барбуда

Вірменія

Афганістан

Багамські острови

Білорусь

Болгарія

Буркіна-Фасо

Бурунді

Велика Британия

Єгипет

Замбія

Ірак

Іран

Ірландія

Казахстан

Камбоджа

Кенія

Коморські острови

Ліван

Мальдіви

Мексика

Об'єднані Арабські Емірати

Пакистан

Пуерто-Ріко

Республіка Корея

Руанда

Північна Македонія

Сейшельські острови

Сент-Люсія

Сербія

Словенія

Сомалі

Судан

США

Сьєрра-Леоне

Танзанія

Того

Туніс

Туреччина

Чад

Чорногорія

Еквадор

Ефіопія

Південний Судан

Ямайка

У МЗС нагадують, що якщо ви зібралися в одну з цих країн, то все одно потрібно переконатися, що насправді зможете здійснити подорож. Для цього слід здійснити декілька кроків:

зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку і уточніть актуальний стан карантину в країні і перевірте статус вашого бронювання;

паралельно зв'яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також з представництвом цієї держави в Україні;

максимально подбайте про власну безпеку, зокрема, ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса;

подбайте про наявність додаткових фінансових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів і необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні більш тривалий час і т. д.);

візьміть з собою необхідні особисто вам медичні препарати "з запасом";

перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою.

Нагадаємо, що МАУ скасовує низку рейсів

Раніше ми писали, що Кабмін тимчасово закрив в'їзд в Україну для іноземців.