UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Странная смерть супругов в Кривом Роге: оставили записку и шагнули из окна

Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге семейная пара пенсионеров свела счеты с жизнью и выпрыгнула из окна, держась за руки. Они оставили предсмертную записку.

Детали трагедии рассказали в издании "Первый городской" со ссылкой на источники в полиции Кривого Рога.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога. По улице Неделина пожилая пара совершила двойное самоубийство и выпрыгнула из окна собственной квартиры на четвертом этаже.

84-летний мужчина и его 83-летняя супруга погибли на месте от полученных травм. Тела погибших обнаружила соседка и позвонила в полицию.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили предсмертную записку, где муж и жена просят никого не винить в своей смерти.

Соседи сообщили, что пенсионеры были довольны известны в городе и их жители очень уважали. 84-летний мужчина был учителем с многолетним стажем в одной из школ жилмассива Ингулец, а его 83-летняя супруга была известным врачом в Кривом Роге.

Полиция открыла по данному факту криминальное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой "Самоубийство". Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится расследование, и следователи пытаются установить причины такого отчаянного шага.

На данный момент нет информации о родственниках и детях пенсионеров, также неизвестно, были ли у них какие-либо неизлечимые заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе отец довел сына до крайнего истощения.

А также рассказывали о том, что известный художник Александр Ройтбурд умер.

Читайте РБК-Украина в Google News
самоубийствосуицид