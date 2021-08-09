Дивна смерть подружжя в Кривому Розі: залишили записку і зробили крок з вікна

Інцидент стався в неділю, 8 серпня, в Інгулецькому районі Кривого Рогу. По вулиці Недєліна літня пара вчинила подвійне самогубство і вистрибнула з вікна власної квартири на четвертому поверсі.

84-річний чоловік і його 83-річна дружина загинули на місці від отриманих травм. Тіла загиблих виявила сусідка і зателефонувала в поліцію.

У квартирі співробітники правоохоронних органів виявили передсмертну записку, де чоловік і дружина просять нікого не звинувачувати у своїй смерті.

Сусіди повідомили, що пенсіонери були відомі в місті і їх жителі дуже поважали. 84-річний чоловік був учителем з багаторічним стажем в одній зі шкіл житлового масиву Інгулець, а його 83-річна дружина була відомим лікарем у Кривому Розі.

Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з позначкою "самогубство". Тіла загиблих відправили на судово-медичну експертизу. Проводиться розслідування, і слідчі намагаються встановити причини такого відчайдушного кроку.

На цей момент немає інформації про родичів і дітей пенсіонерів, також невідомо, чи були у них які-небудь невиліковні захворювання.