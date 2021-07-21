В Одессе отец довел сына до крайнего истощения, практикуя "духовное лечение" (видео)

В Одессе мужчина довел собственного сына до крайнего истощения - 16-летний подросток в итоге попал в больницу с обезвоживанием и дефицитом веса в тяжелом состоянии. Теперь, пока парня спасают врачи, правоохранители расследуют факт злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Как объяснил свои действия мужчина, он думал, что больной сын вместо поддержки специалистов нуждается в "духовном лечении", выраженного в пищевых ограничениях.

К медикам отец обратился только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

В Одессе госпитализировали 16-летнего мальчика с анорексией, которого отец ограничил в питании для "духовного лечения" (фото: od.npu.gov.ua)

"Продолжается следствие, правоохранители выясняют, как такое событие произошло в полной семье, которая не находилась на учете службы по делам детей и в поле зрения полицейских раньше не попадала", - говорится в сообщении.

Тем временем сам мужчина объяснил журналистам, что сын с раннего детства имел проблемы со здоровьем, и якобы врачи не помогали, поэтому семья обратилась к "нетрадиционной медицине", и что на ребенка была наведена "порча на смерть". Сначала мальчика водили к бабушкам-целительницам, затем обратились к церкви. Священник рассказал, что нужно отказаться от пищи животного происхождения и делать обряды помазания маслом, которое сам благословил.

"Я лечил его маслом, просто святым маслом. Отец Ион благословил помазание делать. Я помазал святым маслом - вот касаюсь, и ему становится легче. Никаких таблеток он не принимал... (Попал в больницу) из-за резкого снижения веса - резкое, это последний месяц", - рассказал он местным СМИ.

Также мужчина уточнил, что молочное и мясное семья не употребляет на протяжение 10 лет.

Видео: в Одессе мужчина рассказал о лечении маслами сына, которого госпитализировали с крайним истощением

Как стало известно, в городской больнице состояние парня сейчас улучшается.

По словам бабушки мальчика, его мама сейчас находится в психиатрической больнице, поскольку пыталась покончить жизнь самоубийством, передает "Новини.LIVE Odesa".

Также женщина отметила, что методики своего зятя не одобряла и пыталась незаметно кормить внука.

Мальчик получал образование на дистанционном обучении и никогда не посещал школу.