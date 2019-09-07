Страна в смартфоне: сеть "взорвало" музыкальное видео с цитатами Зеленского

Владимир Зеленский занимает кресло президента Украины уже более 100 дней. За этом время он провел множество конференций и интервью. На основе его цитат в сети появилось забавное музыкальное видео.

Менее чем, за сутки с момента публикации видео оно набрало большое количество просмотров.

Зеленский стал героем нового музыкального видео (видео: YouTube/ТСН)

При этом пользователи сети также оставили много комментариев под ним.

Смело, прикольно, глупо. Но лайк;

Мне зашло. Что-то на подобие Дудя и Ивлеевой;

Это гениально!!! Так же Трампа в Америке "троллят"... любя. Так что Зе уже такой же популярный, как и Трамп! А всего то 100 дней прошло;

Смело! Молодцы!

Побольше бы таких роликов. Именно вот такие подборки как лучше демонстрируют, что вообще происходит;

Мне понравилось;

Получилось хорошо. Даже можно сказать - отлично. Но это же президент страны! На Пороха жабы и каверы вы почему-то не делали!!!??? Есть же какая-то линия этикета. Может я не так правильно мысль написала, но суть ясна. Вы же не канал "шоу 95 квартал". Не превращайте новостной канал в юмористическую программу. Или вы так и есть юмористы? Просто я чего-то не догоняю...

ТСН больше нечего показывать только всякую чушь.

Скриншоты с YouTube

Напомним, что Владимир Зеленский назвал 100 дней президентства "прогулкой в ​​сумерках". Президент ждет от парламента движения путем изменений.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский думает вернуться на сцену Квартала. Он признался, что очень скучает по друзьям из Студии "Квартал 95".