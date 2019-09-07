Страна в смартфоне: сеть "взорвало" музыкальное видео с цитатами Зеленского

В сети появилось видео с цитатами президента под мелодию iPhone
Владимир Зеленский занимает кресло президента Украины уже более 100 дней. За этом время он провел множество конференций и интервью. На основе его цитат в сети появилось забавное музыкальное видео.
Менее чем, за сутки с момента публикации видео оно набрало большое количество просмотров.
Зеленский стал героем нового музыкального видео (видео: YouTube/ТСН)
При этом пользователи сети также оставили много комментариев под ним.
Скриншоты с YouTube
Напомним, что Владимир Зеленский назвал 100 дней президентства "прогулкой в сумерках". Президент ждет от парламента движения путем изменений.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский думает вернуться на сцену Квартала. Он признался, что очень скучает по друзьям из Студии "Квартал 95".