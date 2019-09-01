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Почему нет? Зеленский думает вернуться на сцену Квартала

STYLERПерсоны    01.09.2019 - 18:41
Почему нет? Зеленский думает вернуться на сцену Квартала
Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленский намерен посетить запись шоу "Вечерний Квартал" в Киеве

Владимир Зеленский признался, что очень скучает по друзьям из Студии "Квартал 95", лидером которой он был до избрания президентом Украины. Глава государства также рассказал в интервью актеру Станиславу Боклану, с которым раньше вместе снимался в сериале "Слуга народа", что хочет сходить на выступление бывших коллег по сцене. Видео программы "100 дней президента Украины" опубликовано на YouTube телеканала 1+1.

Речь идет о съемках шоу "Вечерний квартал" во Дворце "Украина", которые состоятся через месяц.

Зеленский рассказал, что всегда скучает по "квартальцам", но на встречи с ними нет времени.

Почему нет? Зеленский думает вернуться на сцену Квартала

Зеленский признался, что очень скучает по друзьям из "Квартала" (Фото: скриншот)

"Время на "алле" иногда появляется. Бывает, пишем СМСки друг другу в WhatsApp", - отметил президент.

Недавно Зеленский сходил в Одессе на "Лигу смеха", но на съемку "Вечернего квартала" в Южной Пальмире попасть не смог, потому что "были дела". Теперь пропустить запись шоу в Киеве президент не намерен.

"Но сейчас в "Украине" в октябре, я знаю, будут съемки "Квартала", и я хочу", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что его устроит любой вариат посещения, и он даже готов снова подняться на сцену, которую покинул ради политической карьеры.

Почему нет? Зеленский думает вернуться на сцену Квартала

Зеленский хочет посетить запись шоу "Вечерний Квартал" (Фото: скриншот с архивного видео концерта)

"Просто, официально, как зритель. Как не последний зритель. А может еще такая идея - выйти на сцену. Почему нет?" - задался вопросом Зеленский и добавил, шутя, что так смог бы даже сэкономить.

"Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", - рассудил он.

Зеленский дал интервью по случаю 100 дней в должности президента (Видео: YouTube / Телеканал 1+1)

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский признался, что после вступления в должность президента Украины стал чаще общаться со своими родителями, а также советоваться по различным серьезным политическим вопросам.

Напомним, на днях Владимир Зеленский не сдержал эмоции и нецензурно выругался в Верховной Раде при голосовании за основу в первом чтении за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. В сети показали видео, как ночью 30 августа принимали решение.

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