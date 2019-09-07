Країна в смартфоні: мережу "підірвало" музичне відео з цитатами Зеленського

У мережі з'явилося відео з цитатами президента під мелодію iPhone
Володимир Зеленський займає крісло президента України вже більше 100 днів. За цей час він провів безліч конференцій та інтерв'ю. На основі його цитат у мережі з'явилося забавне музичне відео.
Менш ніж за добу з моменту публікації відео воно набрало велику кількість переглядів.
Зеленський став героєм нового музичного відео (відео: YouTube/ТСН)
При цьому користувачі мережі також залишили багато коментарів під ним.
Скріншоти з YouTube
Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав 100 днів президентства "прогулянкою в сутінках". Президент чекає від парламенту руху шляхом змін.
Раніше повідомлялося про те, що Зеленський думає повернутися на сцену Кварталу. Він зізнався, що дуже сумує за друзями зі Студії "Квартал 95".