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Зеленский назвал 100 дней президентства "прогулкой в ​​сумерках"

Новости » Политика    29.08.2019 - 17:15
Зеленский назвал 100 дней президентства "прогулкой в ​​сумерках"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент ждет от парламента движения путем изменений

Владимир Зеленский назвал 100 дней своего президентства "прогулкой в сумерках". Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По сообщению президента, до начала работы парламента он двигался на первой скорости. После начала работы Верховной рады ожидает конкретных изменений.

"Недавно прошло 100 дней моей президентской каденции. Было много действительно различных оценок, но поверьте, критическую оценку я даю себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в ​​сумерках с выключенными фарами и на первой скорости. Я уверен, что сейчас страна, наконец, сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов работать", - заявил Зеленский.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский поздравил депутатов с началом работы. Во время поздравления президент Украины призвал депутатов голосовать за законопроекты.

Напомним, спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков. Первым вице-спикером избрали Руслана Стефанчука, а Елену Кондратюк назначили замглавой парламента.

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