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Страховая компания оценила жизнь Зеленского: что об этом известно

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 20:52
Страховая компания оценила жизнь Зеленского: что об этом известно
Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Жизнь Зеленского при перелете на литерном рейсе оценили в не более 300 тыс. гривен

Государственное авиационное предприятие "Украина" предъявило к участникам тендера на закупку обязательных страховых услуг на 2020 год обязательное требование. Дело в том, что страхование жизни пассажира на литерном рейсе не должно превышать 300 тысяч гривен. Такой будет лимит ответственности компании за смерть или травмы пассажира на борту. Об этом стало известно из объявления на сайте Prozorro.

Приблизительная стоимость услуг составит 21,2 млн грн. За эту сумму подрядчик обязуется предоставить сразу несколько полисов:

  • Обязательное страхование ответственности эксплуатанта.
  • Обязательное страхование членов экипажа.
  • Обязательное страхование воздушных суден.
  • Обязательное страхование лиц, которые имеют законное право находиться на борту самолета без приобретения билета.

Это будет касаться каждой единицы техники, которая находится в пользовании компании "Украина". Всего таких 4. Airbus А319-115, Ан-74ТК-300Д, вертолет Мі-8МТВ-1, а также Ан-148-100В.

Страховая компания оценила жизнь Зеленского: что об этом известно

Владимир Зеленский в самолете (today.ua)

Отметим, что Владимир Зеленский пользуется самолетом. Ан-74ТК-300Д.

Также в тендерной документации компания, которая занимается перевозками высших должностных лиц государства и, прежде всего, президента, указала и лимит ответственности за возможные неприятности.

Если на рейсе пострадает или погибнет пассажир - компания обязуется выплатить 300 тысяч гривен.

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