Страхова компанія оцінила життя Зеленського: що про це відомо

Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Життя Зеленського при перельоті на літерному рейсі оцінили не більше 300 тис. гривень

Державне авіаційне підприємство "Україна" пред'явило до учасників тендеру на закупівлю обов'язкових страхових послуг на 2020 рік обов'язкова вимога. Справа в тому, що страхування життя пасажира на літерному рейсі не повинно перевищувати 300 тисяч гривень. Такий ліміт відповідальності за смерть або травму пасажира на борту. Про це стало відомо з оголошення на сайті Prozorro.

Приблизна вартість послуг становитиме 21,2 млн грн. За цю суму підрядник зобов'язується надати відразу кілька полісів:

Обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта.

Обов'язкове страхування членів екіпажу.

Обов'язкове страхування повітряних суден.

Обов'язкове страхування осіб, які мають законне право перебувати на борту літака без придбання квитка.

Це буде стосуватися кожної одиниці техніки, яка знаходиться у користуванні компанії "Україна". Всього таких 4. Airbus А319-115, Ан-74ТК-300Д, вертоліт Мі-8МТВ-1, а також Ан-148-100В.

Володимир Зеленський у літаку (today.ua)

Зазначимо, що Володимир Зеленський користується літаком. Ан-74ТК-300Д.

Також у тендерній документації компанія, яка займається перевезеннями вищих посадових осіб держави і, насамперед, президента, вказала і ліміт відповідальності за можливі неприємності.

Якщо на рейсі постраждає або загине пасажир - компанія зобов'язується виплатити 300 тисяч гривень.