Стала известна причина аварийной посадки Ан-12 под Львовом

Фото: самолет Ан-12 под Львовом (facebook.com/vladyslav.kryklii)

У самолета закончилось горючее

Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи международного аэропорта "Львов" в связи с окончанием горючего. Об этом на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По данным министра, аварийная посадка транспортного самолета Ан-12 произошла в селе Сокольники, вблизи международного аэропорта "Львов". Предварительная причина аварийной посадки - закончилось горючее.

Отмечается, что самолет Ан-12 авиакомпании "Украина-Аероальянс" совершал чартерный грузовой рейс по маршруту Виго, что в Испании.

Напомним, утром 4 октября вблизи международного аэропорта "Львов" произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. Около 7 утра самолет исчез с радаров. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Также РБК-Украина писало, что по предварительным данным ГСЧС, в результате аварийной посадки Ан-12 под Льововом погибли по меньшей мере 3 человека, еще трое пострадали. Судьба еще двух человек, находившихся на борту, не известна.