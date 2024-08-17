Стосунки з тираном: чому жінка залишається поруч з таким чоловіком та як їй вирватися на волю

Жінки можуть залишатися в стосунках із чоловіками, які їх ображають, з багатьох причин, і ці причини часто складні та багатошарові. Розірвати такі стосунки буває дуже складно, бо часто жертви знаходяться у такому важкому психологічному стані, що погано усвідомлюють, що відбувається. А ще ними керує страх.

Чому жінки готові жити з тими, хто їх ображає та як покласти кінець таким стосункам, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Страх і небезпека

Жінки можуть боятися фізичного або емоційного насильства, якщо вони спробують піти. Насильники часто погрожують своїм жертвам, змушуючи їх відчувати себе в небезпеці.

Фінансова залежність

Багато жінок залишаються в таких стосунках через фінансову залежність від свого партнера. Вони можуть не мати ресурсів або можливостей забезпечити себе та дітей.

Соціальний тиск і стигма

У деяких культурах або суспільствах на жінок може чинитися тиск, щоб вони залишалися в шлюбі заради сімейної честі, релігійних переконань або через страх соціальної стигми.

Маніпуляції та контроль

Насильники часто використовують маніпуляції та психологічний контроль, щоб змусити жінок відчувати, що вони не мають вибору або що без партнера вони не зможуть жити.

Надія на зміни

Деякі жінки можуть залишатися з надією, що їхній партнер зміниться або що їхня любов зможе виправити ситуацію.

Низька самооцінка

Жінки, які тривалий час піддаються насильству, можуть розвинути низьку самооцінку і відчувати, що вони не заслуговують на краще ставлення.

Діти

Жінки можуть залишатися в насильницьких стосунках через дітей, вважаючи, що це краще для них або що вони не зможуть самостійно виховати дітей.

Емоційна прив'язаність

Попри насильство, жінка може все ще відчувати емоційну прив'язаність або кохання до партнера, що ускладнює рішення піти.

"Ці фактори можуть діяти в поєднанні та робити рішення про вихід із насильницьких стосунків надзвичайно складним. Підтримка з боку друзів, сім'ї або професійних організацій може відіграти важливу роль у допомозі жінкам вирватися з таких стосунків", - наголошує експерт.

Як завершити стосунки з агресором

Закінчити стосунки з агресивним партнером може бути дуже небезпечно і складно, тому важливо підходити до цього процесу з обережністю і підготовкою. Ось кілька кроків, які можуть допомогти жінкам безпечно завершити такі стосунки:

Планування

Складіть план. Куди ви підете, до кого звернетеся за допомогою, як будете жити певний час.

Важливі речі. Підготуйте необхідні документи (паспорти, свідоцтва про народження, медичні документи), гроші, ключі та інші речі, які можуть знадобитися після виходу. Зберігайте їх у безпечному місці або у довіреної особи.

Пошук підтримки

Зверніться до довірених людей. Поговоріть із друзями, родичами або сусідами, яким ви довіряєте. Повідомте їм про свої наміри та попросіть про підтримку.

Зверніться до організацій, які допомагають жертвам насильства. Багато організацій надають консультації, тимчасове житло та юридичну допомогу для жертв насильства в сім’ї. Дізнайтеся про можливості у вашому регіоні.

Юридичні дії

Отримайте заборону наближення.

Проконсультуйтеся з юристом. Зверніться до адвоката, який спеціалізується на справах сімейного насильства, щоб дізнатися про ваші права і можливості захисту.

Збереження конфіденційності

Не розповідайте планів агресору. Дуже важливо не ділитися своїми планами з агресором, оскільки це може збільшити небезпеку.

Обережність в інтернеті. Якщо ви використовуєте комп’ютер або телефон, до якого має доступ агресор, переконайтеся, що він не зможе побачити вашу активність в інтернеті. Використовуйте режим інкогніто та видаляйте історію браузера.

Вихід з дому

Виберіть безпечний момент. Виходьте з дому, коли це буде найбезпечніше, наприклад, коли агресор на роботі або зайнятий іншими справами.

Перебувайте у безпечному місці. Після виходу знайдіть тимчасове житло, де агресор не зможе вас знайти. Це може бути притулок для жертв насильства, дім друзів або родичів.

Після виходу

Не контактуйте з агресором. Змініть номери телефонів і паролі: Якщо це можливо, змініть свій номер телефону та паролі до всіх важливих облікових записів.

Будьте готові до можливої реакції та його пошуків.

Емоційна підтримка

Зверніться до психолога або консультанта. Після виходу з насильницьких стосунків важливо отримати емоційну підтримку від професіоналів, щоб подолати наслідки травми.

Приєднайтеся до групи підтримки. Участь у групах підтримки для жертв домашнього насильства може допомогти вам знайти підтримку та розуміння від інших людей, які пережили подібні ситуації.

"Важливо пам’ятати, що кожна ситуація унікальна, і те, що підходить одній людині, може не підходити іншій. Першочерговим завданням завжди є забезпечення вашої безпеки та безпеки ваших дітей", - підкреслює Віталій Курсік.