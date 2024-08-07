7 причин, чому жінки закохуються в "поганих хлопців"

У світі кохання та стосунків існує певний феномен: багато жінок, навіть маючи численні можливості для вибору, часто закохуються саме в "поганих хлопців". Хто вони такі, і чому ці чоловіки настільки привабливі?

Відповіді на ці питання для РБК-Україна (проєкт Styler) дав лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Харизма і впевненість у собі

"Погані хлопці" зазвичай мають впевнену та харизматичну особистість. Їхня впевненість діє як магніт, оскільки вони не бояться бути самими собою, що робить їх неймовірно привабливими.

Невизначеність і виклик

Їхня непередбачуваність тримає жінку в постійному напруженні. Вона не знає, що буде далі, і це додає відносинам гостроти, що може бути дуже захопливим.

Нарцистичний магнетизм

Такі чоловіки можуть мати нарцистичні риси, що надає їм особливої привабливості. Їхня впевненість та егоцентризм може здаватися захопливим, створюючи ілюзію, що вони "альфа-самці", здатні захистити та забезпечити.

Ілюзія захисту та безпеки

Непередбачуваність і сила "поганого хлопця" можуть створювати відчуття захисту. Жінка може відчувати, що поряд із таким чоловіком вона завжди буде в безпеці, що він завжди буде готовий стати на її захист.

Соціальний статус і привабливість

Чоловіки з рисами "поганого хлопця" часто привертають увагу не тільки жінок, але й оточуючих. Це робить їх ще більш привабливими, адже відчуття конкуренції підвищує їхній "ринковий" статус.

Бажання змінити та врятувати

Багато жінок вірять, що зможуть "виправити" або "врятувати" свого партнера, вважаючи, що їхнє кохання зможе змінити чоловіка на краще. Це почуття може стати дуже сильним мотиватором для вступу у стосунки.

Адреналін і емоційні гойдалки

Стосунки з "поганим хлопцем" часто наповнені емоційними злетами та падіннями. Цей адреналін викликає залежність, і жінка може шукати нових "доз" цієї емоційної напруги.

"Звісно, кожна жінка унікальна, і її мотиви можуть бути різними. Проте важливо пам'ятати, що здорові стосунки будуються на взаємоповазі, підтримці та довірі, а не на драматизмі та небезпеці", - підкреслює Віталій Курсік.