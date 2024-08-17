Отношения с тираном: почему женщина остается рядом с таким мужчиной и как ей вырваться на свободу

Женщины могут оставаться в отношениях с мужчинами, которые их обижают, по многим причинам, и эти причины часто сложны и многослойны. Разорвать такие отношения бывает очень сложно, потому что часто жертвы находятся в таком тяжелом психологическом состоянии, что плохо осознают, что происходит. А еще ими управляет страх.

Почему женщины готовы жить с теми, кто их оскорбляет и как покончить с такими отношениями, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Страх и опасность

Женщины могут опасаться физического или эмоционального насилия, если они попытаются уйти. Насильники часто угрожают своим жертвам, заставляя их чувствовать себя в опасности.

Финансовая зависимость

Многие женщины остаются в таких отношениях из-за финансовой зависимости от своего партнера. Они могут не иметь ресурсов и возможностей обеспечить себя и детей.

Социальное давление и стигма

В некоторых культурах или обществах на женщин может оказываться давление, чтобы они оставались в браке ради семейной чести, религиозных убеждений или страха социальной стигмы.

Манипуляции и контроль

Насильники часто используют манипуляции и психологический контроль, чтобы заставить женщин чувствовать, что у них нет выбора или что без партнера они не смогут жить.

Надежда на изменения

Некоторые женщины могут оставаться в надежде, что их партнер изменится или что их любовь сможет исправить ситуацию.

Низкая самооценка

Женщины, длительно подвергающиеся насилию, могут развить низкую самооценку и чувствовать, что они не заслуживают лучшего отношения.

Дети

Женщины могут оставаться в насильственных отношениях из-за детей, считая, что так лучше для них или что они не смогут самостоятельно воспитать детей.

Эмоциональная привязанность

Несмотря на насилие, женщина может все еще испытывать эмоциональную привязанность или любовь к партнеру, что усложняет решение уйти.

"Эти факторы могут действовать в сочетании и делать решение о выходе из насильственных отношений чрезвычайно сложным. Поддержка со стороны друзей, семьи или профессиональных организаций может сыграть важную роль в помощи женщинам вырваться из таких отношений", - подчеркивает эксперт.

Как завершить отношения с агрессором

Разорвать отношения с агрессивным партнером может быть очень опасно и сложно, поэтому важно подходить к этому процессу с осторожностью и подготовкой. Вот несколько шагов, которые могут помочь женщинам безопасно завершить следующие отношения:

Планирование

Составьте план. Куда вы пойдете, к кому обратитесь за помощью, как будете жить некоторое время.

Важные вещи. Подготовьте необходимые документы (паспорта, свидетельства о рождении, медицинские документы), деньги, ключи и другие вещи, которые могут потребоваться после ухода. Храните их в безопасном месте или у доверенного лица.

Поиск поддержки

Обратитесь к доверенным людям. Поговорите с друзьями, родственниками или соседями, которым вы доверяете. Сообщите им о своих намерениях и попросите поддержку.

Обратитесь в организации, помогающие жертвам насилия. Многие организации предоставляют консультации, временное жилье и юридическую помощь жертвам насилия в семье. Узнайте о возможностях в вашем регионе.

Юридические действия

Получите запрет приближения.

Проконсультируйтесь с юристом. Обратитесь к адвокату, который специализируется на делах семейного насилия, чтобы узнать ваши права и возможности защиты.

Сохранение конфиденциальности

Не рассказывайте о планах агрессора. Очень важно не делиться своими планами с агрессором, поскольку это может увеличить опасность.

Осторожность в интернете. Если вы используете компьютер или телефон, к которому имеет доступ агрессор, убедитесь, что он не сможет увидеть вашу активность в интернете. Используйте режим инкогнито и удаляйте историю браузера.

Уход из дома

Найдите безопасный момент. Выходите из дома, когда это будет безопаснее, например, когда агрессор на работе или занят другими делами.

Находитесь в безопасном месте. После ухода найдите временное жилье, где агрессор не сможет найти вас. Это может быть пристанище для жертв насилия, дом друзей или родственников.

После ухода

Не контактируйте с агрессором. Измените номера телефонов и пароли: Если это возможно, измените номер телефона и пароли для всех важных аккаунтов.

Будьте готовы к возможной реакции и его поискам.

Эмоциональная поддержка

Обратитесь к психологу или консультанту. После ухода из насильственных отношений важно получить эмоциональную поддержку от профессионалов, чтобы преодолеть последствия травмы.

Присоединитесь к группе поддержки. Участие в группах поддержки жертв домашнего насилия может помочь вам найти поддержку и понимание других людей, переживших подобные ситуации.

"Важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и то, что подходит одному человеку, может не подходить другому. Первоочередной задачей всегда является обеспечение вашей безопасности и безопасности ваших детей", - подчеркивает Виталий Курсик.