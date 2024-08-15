Що стає початком кінця у стосунках та з якої причини зникає близькість: пояснення вчених

Інтимне спілкування в спальні є дуже важливим для стосунків. Але у деяких пар рано чи пізно настає затишшя. І це стає отрутою для стосунків, яка повільно веде їх до закінчення. І причиною цього затишшя може бути тільки одна.

Чому у парі зникає близькість та що стає початком кінця у стосунках, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fitforfun.

На початку стосунків закохані люди не можуть відірватися одне від одного і намагаються проводити кожну вільну хвилину в ліжку.

Але чим довше пари разом, тим менше вони займаються сексом. І це нормально до певного моменту - і якщо обидва партнери цим задоволені, це не проблема.

Але якщо заняття любов'ю відходять на другий план і невдоволення починається в обидвох партнерів, то затишшя в сексі може стати реальною загрозою для стосунків.

Чому зникає пристрасть

Секс - це набагато більше, ніж сам статевий акт. Це про глибоку довіру, інтимний дотик і моменти, коли ви відчуваєте безмежну близькість.

Коли пари перестають спати разом, їхнє бажання одне одного зазвичай зникає - і це часто є початком кінця.

Виникає дистанція

Як пояснюють вчені, під час сексу виділяється підвищений окситоцин. Цей гормон також відомий як "гормон обіймів", оскільки він викликає відчуття сильної близькості.

Коли партнери рідко сплять разом, їм бракує регулярного викиду гормонів, який може послабити глибокий зв'язок між двома людьми.

Секс має розслаблюючу дію на все тіло і розум. Це науково доведено. Пари, які регулярно сплять разом, краще знижують рівень стресу та є більш урівноваженими.

Це важливо, оскільки стрес і дисбаланс є поширеними причинами, чому пари сваряться навіть через найменші речі.

Закоханість йде на спад

Напевно, кожна людина знає оце відчуття після сексу, коли ти все ще не віддихався і любиш свого партнера, як і в перший день. Саме це відчуття забудеться, якщо його постійно не освіжати регулярним сексом.

Саме тому парам, які вже давно разом, не варто дозволяти поховати "метеликів" під камінням повсякденного життя.

Ризик зради стає більшим

Варто зазначити, що затишшя у сексі ніколи не є приводом для роману. Однак мала кількість сексу чи його відсутність засмучує партнера, який має бажання.

Невдоволення поточними стосунками й потреба в близькості, природно, спонукають до нових знайомств, які б могли задовільнити ці бажання та потреби.