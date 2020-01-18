Сторонники аннексии Крыма готовятся к гастролям в Украине: все подробности

Дуэт "Кролики", который поддержал аннексию Крыма Россией, планирует посетить Украину с новой программой "Давайте посмеемся". При этом участники дуэта Владимир Данилец и Владимир Моисеенко находятся в базе сайта "Миротворец".

Комики планируют приехать в Украину и дать свой первый концерт в Фастове 8 февраля в Городском дворце культуры. При этом практически все билеты на концерт уже раскуплены.

Дуэт Кролики собрались выступить в Украине (скриншот с tickets.ua)

Кроме того, после Фастова концерты запланированы еще по крайне мере в пяти других городах Украины: Белгород-Днестровском, Южном, Александрии, Смеле и Броварах.

Дуэт Кролики собрались выступить в Украине (скриншот с tickets.ua)

Стоит отметить, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали в базу "Миротворца" из-за участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

Напомним, что российский певец Валерий Сюткин собрался с концертом в Украину. При этом он называл аннексию Крыма "блестящей". На факт приезд бывшего вокалиста группы "Браво" обратил внимание украинский шоумен и волонтер Сергей Притула.

В 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин заявил, что аннексия Крыма Россией – это восстановление исторической справедливости. Сюткин также заявлял, что не занимает никакую сторону конфликта.

Ранее сообщалось о том, что 15 февраля украинские звезды выступят на "Песне года" 2020 в Германии в Штутгарте.