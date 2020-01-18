Прихильники анексії Криму готуються до гастролей в Україні: усі подробиці

Дует "Кролики", який підтримав анексію Криму Росією, планує відвідати Україну з новою програмою "Давайте посміємося". При цьому учасники дуету Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко знаходяться в базі сайту "Миротворець".

Коміки планують приїхати в Україну і дати свій перший концерт у Фастові 8 лютого в Міському палаці культури. При цьому практично всі квитки на концерт вже розкуплені.

Дует "Кролики" зібралися виступити в Україні (скріншот з tickets.ua)

Крім того, після Фастова концерти заплановані ще принаймні в п'яти містах України: Білгород-Дністровському, Південному, Олександрії, Смілі та Броварах.

Дует "Кролики" зібралися виступити в Україні (скріншот з tickets.ua)

Варто зазначити, що Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко потрапили в базу "Миротворця" через участь в телемості з Росією "Треба поговорити".

Нагадаємо, що російський співак Валерій Сюткін зібрався з концертом в Україну. При цьому він називав анексію Криму "блискучою". На факт приїзд колишнього вокаліста гурту "Браво" звернув увагу український шоумен і волонтер Сергій Притула.

У 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін заявив, що анексія Криму Росією – це відновлення історичної справедливості. Сюткін також заявляв, що не займає ніякої сторону конфлікту.

Раніше повідомлялося про те, що 15 лютого українські зірки виступлять на "Пісні року" 2020 в Німеччині в Штутгарті.